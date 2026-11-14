Người dân cần lưu ý gì khi gia hạn trực tuyến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế?

Nhiều nguyên nhân khiến giao dịch chưa được ghi nhận

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, trong tháng 10/2026, Phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ tiếp nhận 12.664 giao dịch thuộc hai nghiệp vụ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình và đóng tiếp BHXH tự nguyện. Trong đó, có 12.250 giao dịch thành công và 414 giao dịch không thành công.

Tư vấn tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại Hà Nội. Ảnh: BHXH TP. Hà Nội

Kết quả rà soát của Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (BHXH Việt Nam) cho thấy, một số trường hợp người dân sử dụng các ứng dụng thanh toán như MoMo, VNPAY, MB Bank để gia hạn thẻ BHYT, đóng tiếp BHXH tự nguyện, dù đã thanh toán thành công trên ứng dụng nhưng hệ thống BHXH Việt Nam chưa nhận được thông tin hoặc khoản tiền nên chưa thể ghi nhận kết quả giao dịch.

Cá biệt, có trường hợp tiền đã được chuyển vào tài khoản thu của cơ quan BHXH nhưng thông tin do ngân hàng chuyển sang chưa đầy đủ hoặc không đúng định dạng, như thiếu thông tin đơn vị, người tham gia hoặc ghi nội dung thanh toán chưa đúng quy định.

Những sai lệch này khiến Phần mềm Kế toán tập trung không thể tự động hạch toán và chuyển dữ liệu sang Phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST) để ghi nhận khoản đóng, cập nhật quá trình tham gia BHXH, BHYT. Khi đó, cán bộ BHXH cơ sở phải thực hiện tra soát và xử lý thủ công.

Bên cạnh vướng mắc trong quá trình truyền nhận thông tin thanh toán, một số giao dịch không thành công còn do chưa đáp ứng các điều kiện nghiệp vụ.

Đối với gia hạn thẻ BHYT, nguyên nhân chủ yếu là thông tin cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký ban đầu không phù hợp; cơ sở đã ngừng hoạt động hoặc không được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ngoại tỉnh; thời hạn thẻ bị trùng.

Đối với đóng tiếp BHXH tự nguyện, giao dịch có thể không thành công do số tiền đóng không đủ, giao dịch đã phát sinh hoặc người tham gia đang đóng BHXH tại đơn vị khác.

Chủ động kiểm tra, tránh thanh toán trùng lặp

Trước thực tế trên, BHXH Việt Nam khuyến nghị người tham gia cần kiểm tra kết quả ngay sau khi thực hiện thanh toán trực tuyến, không chỉ căn cứ vào thông báo trừ tiền trên ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử.

Cụ thể, đối với gia hạn thẻ BHYT, người dân cần kiểm tra kết quả gia hạn và thời hạn sử dụng của thẻ. Đối với đóng tiếp BHXH tự nguyện, cần kiểm tra khoản đóng đã được ghi nhận trên hệ thống hay chưa, bảo đảm quá trình tham gia được cập nhật đầy đủ.

Trường hợp tài khoản đã bị trừ tiền nhưng chưa ghi nhận kết quả gia hạn thẻ BHYT hoặc đóng tiếp BHXH tự nguyện, người tham gia cần liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán và cơ quan BHXH để được kiểm tra, tra soát, xử lý. Khi liên hệ, người dân nên cung cấp chứng từ, mã giao dịch, thời điểm và số tiền thanh toán để thuận tiện cho việc đối chiếu.

Đặc biệt, người tham gia không nên tự ý thực hiện lại giao dịch khi chưa xác định rõ trạng thái của lần thanh toán trước, tránh phát sinh giao dịch trùng lặp. Việc kiểm tra ngay sau thanh toán sẽ giúp phát hiện sớm những khoản đóng chưa được ghi nhận và kịp thời đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ.

Để các khoản đóng được ghi nhận đầy đủ, chính xác và kịp thời, BHXH Việt Nam khuyến nghị người dân thực hiện gia hạn thẻ BHYT, đóng tiếp BHXH tự nguyện qua các kênh đang được triển khai, gồm: Cổng Dịch vụ công quốc gia; Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam (hiện đang trong quá trình điều chỉnh, nâng cấp); các ngân hàng đã ký thỏa thuận phối hợp thu song phương với BHXH Việt Nam, gồm BIDV, Vietcombank, Agribank và VietinBank.

Về phía cơ quan BHXH, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thường xuyên rà soát thông tin ủy nhiệm chi điện tử trên Phần mềm Kế toán tập trung. Đối với những khoản tiền đã nhận nhưng chưa được hệ thống tự động ghi nhận, cơ quan BHXH cần kịp thời kiểm tra, đối chiếu và cập nhật khoản thu BHXH, BHYT, bảo đảm quá trình tham gia được ghi nhận đầy đủ, chính xác theo đúng thời gian phát sinh, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia.