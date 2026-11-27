Thực tế đã chứng minh, thời điểm "vàng" để dập tắt đám cháy và thoát nạn an toàn chỉ kéo dài trong vài phút đầu tiên. Khi sự cố xảy ra, việc có sẵn phương tiện và phương án xử lý tại nhà chính là yếu tố quyết định đến sự sống còn của mỗi thành viên và bảo vệ tài sản.

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, khẩu hiệu: “Mỗi hộ gia đình hãy chủ động chuẩn bị phương tiện, phương án chữa cháy, thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ” không chỉ là lời kêu gọi mà là giải pháp cấp thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của gia đình bạn.

Để chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó với giặc lửa, mỗi hộ gia đình cần thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

1. Chủ động chuẩn bị và trang bị phương tiện PCCC & CNCH tại nhà

Trang bị bình chữa cháy: Mỗi hộ gia đình nên trang bị ít nhất 1 đến 2 bình chữa cháy xách tay (bình bột hoặc bình CO2) đặt ở nơi dễ thấy, dễ lấy như phòng khách, khu vực bếp, gần cầu thang.

Trang bị dụng cụ phá dỡ và bảo vệ: Chủ động trang bị xà beng, búa, kìm cắt khóa, mặt nạ phòng độc, chăn chữa cháy và đèn pin chiếu sáng sự cố để hỗ trợ việc thoát nạn trong điều kiện có khói độc hoặc mất điện.

Lắp đặt hệ thống cảnh báo: Khuyến khích các gia đình lắp đặt đầu báo cháy, báo khói tự động để sớm phát hiện nguy cơ ngay từ khi mới phát sinh, đặc biệt là vào ban đêm.

2. Xây dựng và thực hành phương án thoát nạn an toàn

Mở rộng lối thoát nạn thứ 2: Đối với các nhà ở dạng ống, nhà có lồng sắt (chuồng cọp), bắt buộc phải mở lối thoát nạn khẩn cấp qua ban công, lô gia hoặc mái nhà; chìa khóa cửa thoát nạn phải để ở nơi quy định, các thành viên trong gia đình đều biết.

Thống nhất phương án sơ tán: Mỗi hộ gia đình cần họp bàn và đưa ra phương án thoát nạn cụ thể cho từng thành viên (đặc biệt chú ý hướng dẫn người già, trẻ nhỏ và người khuyết tật). Xác định rõ các hướng thoát hiểm và điểm tập kết an toàn bên ngoài nhà.

Ghi nhớ số điện thoại khẩn cấp: Dạy cho trẻ em và người thân ghi nhớ các số điện thoại cấp cứu, đặc biệt là tổng đài Cảnh sát PCCC & CNCH 114.

3. Quản lý chặt chẽ các nguồn nguy cơ gây cháy

Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, ngắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi nhà hoặc khi đi ngủ.

Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt khi đun nấu, thắp hương; không để vật liệu dễ cháy gần bếp lửa hay ổ cắm điện.

Sự chủ động của mỗi hộ gia đình hôm nay chính là lá chắn an toàn nhất cho ngày mai. Đừng để "mất bò mới lo làm chuồng", hãy bắt đầu từ việc chuẩn bị ngay một bình chữa cháy và cùng gia đình thảo luận phương án thoát nạn ngay hôm nay!