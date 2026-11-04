Người dân cần cảnh giác với lời mời đầu tư, kinh doanh lãi suất cao bất thường

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: chinhphu.vn

Tội phạm lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia đang diễn biến rất phức tạp

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra sáng 4/11, trả lời câu hỏi của báo chí có nội dung: "Đề nghị Bộ Công an thông tin về quá trình triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia liên quan đến nhóm tội phạm nước ngoài và xin Bộ cho biết quan điểm xử lý về loại tội phạm này?"

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Bộ Công an vừa triệt xóa vụ án liên quan đến hoạt động lừa đảo. Ngày 25/10, trong thông tin thường kỳ của Bộ Công an, đã có thông tin sơ bộ.

Vụ án này liên quan đến 113 người nước ngoài, đến từ nhiều quốc gia, khu vực như Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia…

Cho đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 Bộ luật Hình sự; "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Đến thời điểm hiện nay đã khởi tố, bắt giam 94 bị can (so với thời điểm thông báo ngày 25/10, tăng 5 bị can), gồm 90 người nước ngoài và 4 người Việt Nam.

Trong số lượng đối tượng này, có 5 đối tượng bị khởi tố cả 2 tội danh (theo Điều 290 và Điều 348); 1 đối tượng bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc". Các đối tượng còn lại ngoài số 94 bị can này đang tiếp tục được cơ quan điều tra củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ và xử lý theo đúng quy định.

Đối tượng cầm đầu bị bắt giữ trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia tại Khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Các đối tượng bị bắt giữ và tang vật trong vụ án. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Không để bất cứ đối tượng nào lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật

Người phát ngôn Bộ Công an nhận định, hiện nay loại tội phạm này đang diễn biến rất phức tạp, cả ở trong nước và trên thế giới. Bộ Công an đã nhận diện sớm và chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh với loại tội phạm này.

Thứ nhất, quan điểm nhất quán của Bộ Công an là xử lý quyết liệt; mọi hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều bị phát hiện, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định.

Thứ hai, Bộ Công an khẳng định tôn trọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam, nhưng cũng nhất quán không để bất cứ đối tượng nào lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; trong đó có tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng là tội phạm mới nổi lên, cần tập trung đấu tranh triệt để.

Thứ ba, phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa; đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành cũng như hợp tác quốc tế trong đấu tranh với loại tội phạm này.

Không cung cấp thông tin, tiếp tay cho các hoạt động không rõ mục đích trên không gian mạng

Từ vụ án này, Người phát ngôn Bộ Công an đề nghị người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi tham gia không gian mạng, đặc biệt là qua mạng xã hội, qua các nền tảng trực tuyến và cảnh giác với những hoạt động bất thường.

Khi không rõ danh tính của người tham gia trên không gian mạng; khi có những lời kêu gọi, chào mời đầu tư, kinh doanh hoặc hứa hẹn lãi suất cao bất thường, thu lợi cao bất thường cần phải hết sức cảnh giác, kiểm tra, đối chiếu thông tin thật kỹ lưỡng.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin, cho thuê, cho mượn hoặc tiếp tay cho các hoạt động không rõ mục đích trên không gian mạng.

"Đây đều là những hành vi mà nếu chúng ta không nhận thức được sẽ vô tình tiếp tay cho hoạt động vi phạm pháp luật, và khi đó chúng ta sẽ bị xử lý theo đúng quy định", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu rõ.

Đồng thời, người dân khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm cần thông tin, thông báo ngay cho cơ quan chức năng, lực lượng Công an để kiểm tra, giải quyết kịp thời.

Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí, ngân hàng, nhà mạng, các công ty dịch vụ viễn thông với cơ quan chức năng và lực lượng Công an trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý và đấu tranh với loại tội phạm này.

Điều này vừa ngăn chặn được tội phạm, vừa trên tinh thần thiết lập trật tự, kỷ cương xã hội và xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh nhằm phục vụ phát triển kinh tế số, bảo đảm sự an toàn cho người dân.

Triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, liên quan 113 đối tượng người nước ngoài Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, câu kết với các đối tượng người Việt Nam chuẩn bị địa điểm, vận chuyển, mua sắm thiết bị điện tử, có biểu hiện hoạt động phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản tại Khách sạn Văn Hoa, tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập Chuyên án để đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, xảy ra tại Khách sạn Văn Hoa từ tháng 6/2026 đến tháng 10/2026. Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án xác định các đối tượng người Trung Quốc đã câu kết với các đối tượng người Việt Nam thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Không Gian Kinh Vĩ, có trụ sở tại Bắc Ninh, để ký hợp đồng thuê khách sạn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại và Vận tải Văn Hoa do Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 1971, trú tại tổ dân phố Hải Thượng, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm Giám đốc. Khách sạn được chia thành 2 khu riêng biệt, gồm khu khách sạn 3 tầng là nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt của các đối tượng và khu làm việc 2 tầng, trong đó tầng 1 là bếp, nhà ăn, tầng 2 được chia thành một khu chung và 6 phòng làm việc để tổ chức hoạt động lừa đảo. Mỗi phòng được bố trí nhân viên cùng các máy tính, điện thoại di động, kịch bản lừa đảo, ứng dụng mạng xã hội và trang web đầu tư. Các thiết bị, phương tiện, dữ liệu này được các đối tượng vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam. Tại thời điểm phá án, lực lượng Công an phát hiện 113 đối tượng người nước ngoài, gồm 74 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, 28 đối tượng quốc tịch Ấn Độ, 9 đối tượng quốc tịch Campuchia, 1 đối tượng quốc tịch Malaysia và 1 đối tượng quốc tịch Myanmar. Trong số này, có 91 đối tượng nhập cảnh bằng thị thực du lịch và 22 đối tượng nhập cảnh bất hợp pháp, gồm 21 đối tượng không có hộ chiếu và 1 đối tượng có hộ chiếu nhưng không sử dụng để nhập cảnh do đang là đối tượng truy nã. Kết quả điều tra bước đầu xác định đây là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc tổ chức, cầm đầu, câu kết với các đối tượng người Việt Nam và nhiều quốc tịch khác để thực hiện hành vi phạm tội. Đáng chú ý, các đối tượng thống nhất không sử dụng nhân viên người Việt Nam, không hướng tới bị hại là người Việt Nam nhằm gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện, bắt giữ, xử lý.