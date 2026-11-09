Người dân Campuchia kỳ vọng đất nước hòa bình, phát triển bền vững

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary, Thủ tướng Hun Manet cùng các quan chức cấp cao, đại diện ngoại giao nước ngoài và đông đảo người dân.

Quốc vương Campuchia thực hiện nghi lễ thắp Ngọn lửa Chiến thắng tại Đài Độc lập. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tại buổi lễ, Quốc vương Sihamoni thắp Ngọn lửa Chiến thắng tại Đài Độc lập. Ngọn lửa được duy trì trong 3 ngày, tượng trưng cho niềm tự hào, nền độc lập và tinh thần đoàn kết dân tộc. Nhiều khu vực công cộng ở Phnom Penh được trang hoàng chào mừng sự kiện; các màn pháo hoa trước Hoàng cung cũng được tổ chức trong các tối từ ngày 9-11/11.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, chị Pancake, cư dân quận Mean Chey, cho biết rất xúc động khi lần đầu tiên được trực tiếp tham dự sự kiện quy mô lớn này, sau nhiều năm chỉ theo dõi qua truyền hình. Chị bày tỏ niềm vui khi chứng kiến đông đảo học sinh, phụ huynh, người cao tuổi, chức sắc và thành viên Hoàng gia cùng tham gia các hoạt động.

Nghi thức thả bóng bay tại buổi lễ. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN

Trong khi đó, anh Ben Borey, cư dân quận Chamkar Mon, cho biết tham dự sự kiện để hòa chung không khí tự hào dân tộc, đồng thời bày tỏ mong muốn Campuchia luôn duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Ở góc nhìn của thế hệ trẻ, em Kiri Mithona, học sinh Trường Trung học phổ thông Hun Sen Bun Rany Phsar Doeum Thkov, cho rằng sự kiện là dịp để người dân ôn lại lịch sử và tưởng nhớ công lao của cố Quốc vương Norodom Sihanouk. Em cũng nhấn mạnh ý nghĩa tri ân những hy sinh của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp bảo vệ đất nước. Theo em, thế hệ trẻ cần ý thức rõ trách nhiệm gìn giữ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Trước đó, các đoàn đại biểu Quốc hội, cơ quan chính phủ và hiệp hội Campuchia đã đến đặt vòng hoa tại Đài Độc lập và Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk. Ngày 9/11 cũng là dịp kỷ niệm 73 năm thành lập Quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF).