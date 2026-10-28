Người dân cảm ơn Công an vì được giúp đỡ

Công an xã Tiên Phước hỗ trợ tìm lại số tiền để quên cho anh Sa.

Khi phát hiện sự việc, anh Sa báo tin cho Công an xã Tiên Phước nhờ hỗ trợ tìm lại số tiền để quên. Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tình và chủ động xác minh thông tin, Công an xã Tiên Phước tìm kiếm, giúp anh Sa nhận lại số tiền bị bỏ quên. Ngày 27-10, Công an xã Tiên Phước cho biết, anh Sa đã gửi thư cảm ơn tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy và sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an. Việc hỗ trợ người dân tìm lại tài sản bị bỏ quên tuy bình dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa hình ảnh lực lượng Công an nhân dân gần gũi, tận tụy, trách nhiệm, hết lòng hỗ trợ Nhân dân.