Thông tin một phụ nữ ở Phú Thọ bị người lạ vỗ vai, chuốc thuốc mê rồi tỉnh dậy trên xe tải lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua là sai sự thật. Qua xác minh, cơ quan công an xác định người phụ nữ tự ý rời khỏi địa phương, sau đó đi nhiều tỉnh, thành và trở về nhà bằng xe khách.