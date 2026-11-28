Người dân cảm kích được Công an giúp đỡ
Khoảng 14 giờ 30 ngày 27-11, anh Vương Quang Tùng (1977, trú phường Lê Chân, TP Hải Phòng) đến Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Đà Nẵng trình báo về việc bỏ quên túi cầm tay (có khoảng 62 triệu đồng cùng một số đồ dùng cá nhân) trên xe đẩy trong quá trình di chuyển từ Ga đến quốc nội ra khu vực đón xe ô-tô.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Công an CHKQT Đà Nẵng khẩn trương xác minh, rà soát và tìm được túi tài sản và trao trả đầy đủ cho anh Tùng. Nhận lại tài sản, anh Vương Quang Tùng bày tỏ vui mừng, cảm kích trước sự hỗ trợ tận tình của CBCS Đồn Công an CHKQT Đà Nẵng.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nguoi-dan-cam-kich-duoc-cong-an-giup-do-post361663.html