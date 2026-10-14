Người dân cầm hoa trắng, xúc động tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ
Sáng 14-10, tại TP Hồ Chí Minh, đông đảo người dân đứng dọc các tuyến đường, cầm cờ Đảng, cờ Tổ quốc và những nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ có hài cốt được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chien-dich-500-ngay-dem-tri-an-liet-si/nguoi-dan-cam-hoa-trang-xuc-dong-tien-dua-731-liet-si-ve-noi-an-nghi-1060558