Văn hóa

Người dân cầm hoa trắng, xúc động tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ

Sáng 14-10, tại TP Hồ Chí Minh, đông đảo người dân đứng dọc các tuyến đường, cầm cờ Đảng, cờ Tổ quốc và những nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ có hài cốt được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Báo Quân Đội Nhân Dân
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Bà Nguyễn Thị Lệ, vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và thân nhân đến dự buổi lễ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Bà Nguyễn Thị Lệ, vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và thân nhân đến dự buổi lễ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đứng dọc các tuyến đường, chờ đến giờ tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đứng dọc các tuyến đường, chờ đến giờ tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ.

Trao tặng hoa trắng để người dân tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Trao tặng hoa trắng để người dân tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Một người dân không kìm được nước mắt khi tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Một người dân không kìm được nước mắt khi tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Các quách hài cốt liệt sĩ được đặt trang trọng trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng, giữa làn khói hương và những đóa hoa tri ân.

Các quách hài cốt liệt sĩ được đặt trang trọng trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng, giữa làn khói hương và những đóa hoa tri ân.

Các văn nghệ sĩ xúc động cất cao lời hát bên anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Các văn nghệ sĩ xúc động cất cao lời hát bên anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Dọc hành trình đoàn xe đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ, người dân lặng lẽ đứng chờ, kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt.

Dọc hành trình đoàn xe đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ, người dân lặng lẽ đứng chờ, kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt.

KIỀU ANH - XUÂN TOÀN - CƯỜNG TIẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chien-dich-500-ngay-dem-tri-an-liet-si/nguoi-dan-cam-hoa-trang-xuc-dong-tien-dua-731-liet-si-ve-noi-an-nghi-1060558