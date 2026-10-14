Người dân cầm hoa trắng, xúc động tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ

Bà Nguyễn Thị Lệ, vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và thân nhân đến dự buổi lễ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đứng dọc các tuyến đường, chờ đến giờ tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ.

Trao tặng hoa trắng để người dân tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Một người dân không kìm được nước mắt khi tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Các quách hài cốt liệt sĩ được đặt trang trọng trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng, giữa làn khói hương và những đóa hoa tri ân.

Các văn nghệ sĩ xúc động cất cao lời hát bên anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Dọc hành trình đoàn xe đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ, người dân lặng lẽ đứng chờ, kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt.