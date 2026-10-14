Người dân cầm hoa trắng tiễn đưa Anh hùng liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ
Sáng 14/10, đông đảo người dân xếp hàng đứng dọc đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám cùng nhiều tuyến đường khác ở TPHCM để tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM.
Từ 6 giờ sáng, hàng ngàn người dân địa phương từ nhiều lứa tuổi bắt đầu xếp hàng ở dọc tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám,... để chờ đợi, chứng kiến dòng xe đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM.
Trong đó có nhiều cựu chiến binh, bộ đội, cán bộ về hưu, học sinh, sinh viên và thậm chí một số người ở tỉnh khác cũng về đây khi biết thông tin. Trên tay mỗi người là các nhành hoa cúc trắng thể hiện tình cảm biết ơn các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
Đúng 8h45 phút, đoàn xe chở hài cốt các Anh hùng liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng được xuất phát, di chuyển theo lộ trình khoảng 26km, đi qua nhiều phường trung tâm của TPHCM.
Trong không khí thành kính và trang nghiêm cùng lòng biết ơn vô hạn, dòng người lặng lẽ cầm hoa trắng tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM.
Một số hình ảnh:
Nhiều cựu chiến binh cũng tới khu vực Công viên Lê Thị Riêng để tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Đ.Xá.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nguoi-dan-cam-hoa-trang-tien-dua-anh-hung-liet-si-o-cong-vien-le-thi-rieng-ve-noi-an-nghi.html