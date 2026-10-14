Người dân cầm hoa trắng tiễn đưa Anh hùng liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Từ 6 giờ sáng, hàng ngàn người dân địa phương từ nhiều lứa tuổi bắt đầu xếp hàng ở dọc tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám,... để chờ đợi, chứng kiến dòng xe đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM.

Người dân xếp hàng bên đường Cách Mạng Tháng Tám sáng 14/10. Ảnh: Đ.Xá.

Trong đó có nhiều cựu chiến binh, bộ đội, cán bộ về hưu, học sinh, sinh viên và thậm chí một số người ở tỉnh khác cũng về đây khi biết thông tin. Trên tay mỗi người là các nhành hoa cúc trắng thể hiện tình cảm biết ơn các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đúng 8h45 phút, đoàn xe chở hài cốt các Anh hùng liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng được xuất phát, di chuyển theo lộ trình khoảng 26km, đi qua nhiều phường trung tâm của TPHCM.

Trong không khí thành kính và trang nghiêm cùng lòng biết ơn vô hạn, dòng người lặng lẽ cầm hoa trắng tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM.

Một số hình ảnh:

Sau lễ cầu siêu là dòng xe chở các hài cốt Liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM. Ảnh: Đ.Xá.

Các cán bộ cựu chiến binh cũng tham gia buổi lễ, tiễn biệt các liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM. Ảnh: Đ.Xá.

Mặc dù đông người nhưng không khí trang nghiêm và đầy lòng tri ân. Ảnh: Đ.Xá.

Hàng ngàn người xếp hàng trong nắng để nhẹ nhàng tiễn đưa các liệt sĩ. Ảnh: Đ.Xá.

Nhiều cựu chiến binh cũng tới khu vực Công viên Lê Thị Riêng để tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Đ.Xá.

Nhiều người mang hoa trắng tới tặng miễn phí nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Đ.Xá.

Các em học sinh cũng tới tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Đ.Xá.

Dòng xe đi qua nhiều phường trung tâm của TPHCM. Ảnh: Đ.Xá.