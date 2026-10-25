Người dân Bulgaria đi bỏ phiếu bầu Tổng thống trong bối cảnh Biển Đen dậy sóng

Trong ngày 25/10, người dân Bulgaria đi bỏ phiếu bầu chọn Tổng thống mới cho đất nước, với gần 6,6 triệu công dân đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu, trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine lan rộng ra vùng biển ngoài khơi bờ Biển Đen của quốc gia Đông Nam Âu này.

Các cuộc thăm dò dư luận trước thềm cuộc bỏ phiếu cho thấy quyền Tổng thống Iliana Iotova (61 tuổi) và cựu Thủ tướng lâm thời Andrey Gyurov (50 tuổi) đang dẫn đầu trong số 27 ứng cử viên.

Mặc dù chức vụ Tổng thống chủ yếu mang tính nghi thức, cuộc bỏ phiếu ngày 25/10 lại trở nên đặc biệt quan trọng sau hàng loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV/drone) nhắm vào các tàu thương mại ngoài khơi bờ Biển Đen của Bulgaria, khiến khoảng 20 thủy thủ quốc tế thiệt mạng.

Các vụ tấn công này đã vấp phải sự lên án từ quốc tế và làm dấy lên lo ngại về phạm vi ngày càng mở rộng của cuộc xung đột Ukraine, thúc đẩy chính phủ Bulgaria tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đồng minh nhằm tăng cường an ninh hàng hải.

Người dân Bulgaria đi bỏ phiếu bầu chọn Tổng thống mới cho đất nước vào ngày 25/10/2026, với gần 6,6 triệu công dân đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Anadolu

Cả hai ứng cử viên Tổng thống hàng đầu đều lên án các vụ tấn công, nhưng họ lại có quan điểm khác biệt về cuộc xung đột nói chung.

Ông Gyurov, người từng giữ chức Thủ tướng lâm thời trong năm nay, nhận được sự ủng hộ từ các đảng phái cải cách, thân phương Tây và từ lâu đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine. Trong thời gian làm Thủ tướng, ông từng ký một thỏa thuận hợp tác an ninh với Kiev.

"Tôi muốn Bulgaria có tiếng nói riêng tại châu Âu. Là một đồng minh đáng tin cậy của NATO, Bulgaria cần bảo vệ lợi ích của mình thông qua sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ngoại giao mạnh mẽ và lập trường rõ ràng", ông Gyurov phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử gần ngày bỏ phiếu.

Bà Iotova, trước đây là Phó Tổng thống, đã trở thành quyền Tổng thống vào tháng 1 sau khi ông Rumen Radev từ chức để tham gia cuộc bầu cử quốc hội – cuộc đua mà ông đã giành chiến thắng và trở thành Thủ tướng Bulgaria.

Bà Iliana Iotova trở thành quyền Tổng thống Bulgaria vào tháng 1/2026 sau khi ông Rumen Radev từ chức để tham gia cuộc bầu cử quốc hội. Ảnh: BNR News

Ông Radev ủng hộ bà Iotova, và cả 2 đều kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine thông qua con đường ngoại giao.

Nếu giành chiến thắng, bà Iotova sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên được bầu chọn tại Bulgaria.

"Các đối thủ của tôi cho rằng cần phải có một cuộc chiến tiêu hao", bà Iotova phát biểu tại một cuộc vận động hôm 22/10. "Sự thật là, chính tất cả chúng ta mới là những người kiệt quệ nhất".

Thủ tướng tạm quyền Bulgaria Andrey Gyurov tham dự một cuộc họp báo tại Kiev, Ukraine, ngày 30/3/2026. Ảnh: Balkan Insight

Ngoài vấn đề căng thẳng tại khu vực Biển Đen, chi phí năng lượng tăng cao cùng với lạm phát cũng trở thành những vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử, đặc biệt là đối với cư dân tại các vùng nông thôn – những người đang phải chật vật trước tình trạng chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ.

Theo các cuộc thăm dò của Alpha Research, bà Iotova hiện nhận được 41% số phiếu ủng hộ, trong khi ông Gyurov đạt 28%. Nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu, một cuộc bỏ phiếu vòng 2 (runoff) sẽ được tổ chức vào ngày 1/11.

Trong ngày 25/10, tổng cộng có 6.590.000 cử tri có thể thực hiện quyền bỏ phiếu tại 9.373 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Trong đó, 2.249 điểm bỏ phiếu được trang bị mỗi nơi 2 máy bỏ phiếu, nâng tổng số thiết bị bỏ phiếu được triển khai trên khắp Bulgaria lên 11.622 chiếc.

Ngoài ra, 613 điểm bỏ phiếu đã được thiết lập ở nước ngoài, trong đó có 242 điểm cung cấp dịch vụ bỏ phiếu bằng máy.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 7h sáng (giờ địa phương) và dự kiến đóng cửa lúc 8h tối cùng ngày. Thời gian bỏ phiếu có thể kéo dài thêm 1 tiếng nữa sau đó nếu vẫn còn cử tri đang chờ đợi để thực hiện quyền bầu cử.

Minh Đức (Theo BGNES, Internazionale)