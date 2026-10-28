Người dân bức xúc với thông báo nợ thuế đất phi nông nghiệp

Tại phường Tĩnh Gia, UBND phường đã phối hợp với Thuế cơ sở 13 tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, nộp thuế và rà soát bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 trên địa bàn.

Người dân bức xúc vì thông báo nợ thuế đất phi nông nghiệp dù đã nộp thuế từ lâu

Qua thực tiễn giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, địa phương ghi nhận một số bất cập trong quá trình xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Một số hồ sơ còn xử lý chậm, việc hướng dẫn bổ sung giấy tờ có thời điểm chưa đầy đủ, thống nhất ngay từ đầu.

Đáng chú ý, việc cập nhật, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính sau khi người dân nộp tiền trong một số trường hợp chưa kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết thủ tục hành chính.

Thông báo nợ thuế đất phi nông nghiệp

Đối với công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, dữ liệu trên sổ bộ thuế tại một số trường hợp chưa đồng bộ với hồ sơ địa chính và thông tin biến động đất đai.

Các sai lệch chủ yếu liên quan đến thông tin người nộp thuế, diện tích đất, số thửa, tờ bản đồ; việc cập nhật thông tin sau chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, tách thửa; cũng như việc theo dõi các trường hợp miễn, giảm thuế và đối chiếu số thuế đã nộp, còn nợ.

Một số trường hợp người dân đã kê khai điều chỉnh hoặc có chứng từ nộp thuế nhưng dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ, gây khó khăn cho công tác quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan vào cuộc hỗ trợ người dân

Trước thực trạng này, những nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan thuế và UBND phường trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, xác minh thông tin và điều chỉnh dữ liệu.

Các giải pháp được đề xuất gồm tăng cường trao đổi nghiệp vụ, rà soát và đối chiếu hồ sơ địa chính với dữ liệu thuế, chứng từ nộp tiền; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp sai lệch, hạn chế tình trạng người dân phải bổ sung hồ sơ nhiều lần hoặc gặp vướng mắc kéo dài.

Chủ tịch UBND phường Tĩnh Gia, Đặng Văn Quang nhấn mạnh, việc tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và thuế mà còn góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Chủ tịch UBND phường Tĩnh Gia, Đặng Văn Quang làm việc với cơ quan thuế

Chủ tịch UBND phường yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động rà soát hồ sơ, phối hợp xử lý những trường hợp chậm xác định nghĩa vụ tài chính, không để tồn đọng hồ sơ do thiếu thông tin. Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được giao chủ trì, phối hợp với Thuế cơ sở 13 hướng dẫn các tổ dân phố rà soát bộ thuế, đối chiếu thông tin và đẩy nhanh tiến độ thu thuế trên địa bàn.

Các trường hợp thuộc diện chính sách cũng sẽ được rà soát, tổng hợp thông tin để cơ quan thuế đối chiếu, xác định điều kiện miễn, giảm theo quy định, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chính sách. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về thời hạn kê khai, nộp thuế và các quy định liên quan, giúp người dân chủ động thực hiện nghĩa vụ, hạn chế phát sinh tiền chậm nộp không đáng có.

Tại phường Sầm Sơn, địa phương cũng đang kiểm tra, thống kê những sai sót, bất cập liên quan đến thuế để làm việc với Thuế cơ sở 2, tìm hướng tháo gỡ. Việc rà soát nhằm xác định cụ thể các trường hợp có thông tin chưa chính xác, đối chiếu nghĩa vụ thuế với hồ sơ và chứng từ thực tế, từ đó có phương án xử lý phù hợp.

Liên quan đến những phản ánh của người dân về thông báo nợ thuế, ông Lê Hồng Phúc, Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa, cho biết ngành thuế đã thực hiện xin lỗi người dân bằng nhiều hình thức, bao gồm nhắn tin, ban hành văn bản và thông báo trên hệ thống truyền thanh.

Theo ông Phúc, trước năm 2025, ngành thuế ủy quyền cho chính quyền địa phương thực hiện việc thu thuế nông nghiệp. Từ sau thời điểm này, ngành thuế trực tiếp triển khai công tác quản lý, thu nộp thông qua phương thức điện tử.

Ông Phúc thừa nhận tình trạng người dân tập trung phản ánh, bức xúc về việc truy thu thuế trong thời gian qua là có thật. Một trong những vấn đề được đề cập là công tác quyết toán chưa đầy đủ, có trường hợp quyết toán chưa đúng thực tế, dẫn đến thông tin và số liệu sai lệch.

Bên cạnh đó, quá trình thu thuế tại các tổ dân phố trước đây cũng bộc lộ những bất cập. Việc thu tiền vào buổi tối, ghi chép sổ sách rồi mới hoàn thiện giấy tờ sau đó, hoặc việc cán bộ thu chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm, có thể dẫn đến sai sót trong quá trình quản lý và cập nhật dữ liệu.

Những bất cập trên đặt ra yêu cầu phải rà soát lại hồ sơ, đối chiếu chứng từ và xác minh cụ thể từng trường hợp, nhất là những trường hợp người dân phản ánh đã nộp thuế nhưng vẫn nhận được thông báo nợ hoặc có thông tin chưa chính xác.

Việc các địa phương chủ động vào cuộc, phối hợp với cơ quan thuế rà soát dữ liệu được kỳ vọng sẽ góp phần làm rõ nguyên nhân, khắc phục sai sót và hạn chế những vướng mắc tương tự. Quá trình xử lý cần bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, đồng thời tạo điều kiện để người dân được kiểm tra, đối chiếu thông tin và thực hiện nghĩa vụ thuế trên cơ sở dữ liệu chính xác.