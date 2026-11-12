Người dân bức xúc vì xe đầu kéo chở đất cày nát đường nông thôn

Tuyến đường giao thông số 19, nối từ Tỉnh lộ 721 vào thôn 9, xã Đạ Huoai, dài hơn 2,7km, có tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ đồng. Công trình được nhà nước đầu tư, người dân đồng thuận hiến đất, vật kiến trúc để xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2023. Tuyến đường góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và sinh hoạt của người dân địa phương.

Người dân lo lắng xe đầu kéo chở đất cày nát đường nông thôn.

Thế nhưng, gần một tháng trở lại đây, hoạt động thu hồi đất của Công ty Thái Quang kéo theo từng đoàn xe đầu kéo rơ-moóc trọng tải lớn liên tục ra vào vận chuyển đất, khiến người dân không khỏi lo lắng. Xe hoạt động cả ngày lẫn đêm, gây bụi bẩn, tiếng ồn, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ hư hỏng tuyến đường vừa được đầu tư xây dựng.

Ông Lương Hào Quang, người dân thôn 9, cho biết, bà con không phản đối hoạt động thu hồi đất nếu được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, việc thường xuyên sử dụng xe đầu kéo trọng tải lớn lưu thông trên tuyến đường nông thôn nhỏ hẹp khiến người dân lo ngại công trình sẽ nhanh chóng xuống cấp.

Đường nhỏ, xe đầu kéo lưu thông liên tục, nguy cơ mất an toàn giao thông trong khu dân cư.

“Xe đầu kéo mới chạy gần một tháng nhưng nhiều vị trí trên đường đã có dấu hiệu sụt lún, hư hỏng. Đây là tài sản chung được Nhà nước đầu tư, người dân cũng đóng góp bằng việc hiến đất nên bà con phải lên tiếng để bảo vệ. Chúng tôi đã gửi đơn kiến nghị UBND xã kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn kịp thời”, ông Quang phản ánh.

Cùng chung nỗi lo, ông Lâm Thái Trì, người dân thôn 9, cho hay, thời gian đầu, khi các xe ben vào vận chuyển đất, người dân không có ý kiến. Tuy nhiên, kể từ khi những chiếc xe đầu kéo rơ-moóc trọng tải lớn xuất hiện, nhiều bất cập bắt đầu phát sinh.

Theo ông Trì, mặt đường nhỏ hẹp, mỗi lần xe đầu kéo lưu thông gần như chiếm hết phần đường, khiến các phương tiện khác gặp khó khăn khi di chuyển. Đáng lo ngại, bụi đất và tiếng ồn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân dọc tuyến.

“Xe lớn chạy liên tục, bụi bẩn bay vào nhà, tiếng ồn ảnh hưởng đến sinh hoạt. Trong khi đó, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông luôn hiện hữu, nhất là đối với học sinh và người lớn tuổi khi đi lại trên tuyến đường này”, ông Trì bày tỏ.

Nhiều vị trí mặt đường đã có dấu hiệu hư hỏng.

Trước thực trạng trên, gần 100 hộ dân trong khu vực mong muốn chính quyền địa phương kiểm tra toàn diện hoạt động thu hồi, vận chuyển đất, làm rõ khối lượng đất được phép thu hồi, việc xuất bán và tải trọng của các phương tiện tham gia vận chuyển. Đồng thời, có giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu tuyến đường.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng thôn 9, xã Đạ Huoai cho biết, trước kiến nghị của người dân, thôn đã hướng dẫn bà con gửi đơn đến UBND xã, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra khối lượng đất thu hồi, hóa đơn xuất bán cũng như tải trọng các phương tiện vận chuyển.

Người dân cũng đề nghị các đơn vị liên quan có trách nhiệm bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hạn chế tiếng ồn và kịp thời khắc phục những hư hỏng của tuyến đường nếu phát sinh trong quá trình vận chuyển đất.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, chính quyền địa phương đã kiểm tra, làm việc với các bên liên quan và yêu cầu tạm dừng hoạt động thu hồi, vận chuyển khoáng sản để xem xét, xử lý.

Địa phương đề nghị tạm dừng vận chuyển đất để làm việc.

Theo UBND xã Đạ Huoai, ngày 8/11, địa phương đã chỉ đạo Phòng Kinh tế làm việc với đại diện các chủ sử dụng 6 thửa đất có hoạt động thu hồi khoáng sản nhóm IV tại địa bàn xã Mađaguôi cũ. Tại buổi làm việc, các vấn đề liên quan đến hoạt động thu hồi, vận chuyển khoáng sản và phản ánh của người dân đã được đưa ra xem xét.

Trước phản ánh về tình trạng xe chở đất, đá trọng tải lớn lưu thông gây bụi bẩn, ảnh hưởng đến sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ làm hư hỏng đường giao thông nông thôn, UBND xã đã yêu cầu ông Nguyễn Quốc Cang, người được Công ty Thái Quang ủy quyền, tạm dừng hoạt động thu hồi, vận chuyển khoáng sản tại 6 thửa đất kể từ ngày 11/11/2026.

Việc tạm dừng nhằm tạo điều kiện để chính quyền địa phương tổ chức đối thoại giữa đại diện các chủ sử dụng đất, đơn vị liên quan và người dân. Qua đó, làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, lắng nghe ý kiến của các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời thống nhất hướng giải quyết trên cơ sở quy định pháp luật.