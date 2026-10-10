Người dân bối rối trong ngày đầu điều chỉnh giao thông ngã tư Bảy Hiền

Ngày 10/10, phương án điều chỉnh giao thông tại một số tuyến đường ở TP.HCM bắt đầu được áp dụng để phục vụ thi công tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong ngày đầu triển khai, người đi đường cần chú ý biển báo để xác định hướng di chuyển phù hợp.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, giao thông tại ngã tư Bảy Hiền trong sáng 10/10 nhìn chung không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, lượng phương tiện từ đường Trường Chinh đổ về giao lộ tăng cao, khiến dòng xe có thời điểm di chuyển chậm, ùn ứ cục bộ.

Trong ngày đầu áp dụng phương án mới, một số người đi đường còn lúng túng phải giảm tốc độ, quan sát biển báo để tìm hướng di chuyển phù hợp.

Tại giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ, nhiều hướng lưu thông được điều chỉnh để phục vụ thi công ga ST7 - Bảy Hiền (Bến Thành - Tham Lương giai đoạn 1). Việc thay đổi hướng đi đòi hỏi người dân cập nhật lộ trình, đặc biệt với những người thường xuyên qua khu vực này.

Theo phương án mới, phương tiện từ đường Trường Chinh, phương tiện đến ngã tư Bảy Hiền được phép rẽ phải vào đường Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ, thay vì đi thẳng qua giao lộ như trước.

Đối với phương tiện từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến ngã tư Bảy Hiền, hướng lưu thông được quy định bắt buộc rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ. Xe từ hướng này không được đi thẳng vào Trường Chinh hoặc rẽ trái vào Lý Thường Kiệt.

Các biển chỉ dẫn giao thông cũ được thay thế bằng biển báo theo phương án phân luồng mới, giúp người đi đường nắm bắt phương án phân luồng, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Sáng cùng ngày, tại khu vực thi công ga ST2 - Tao Đàn, đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai. Người dân cần chú ý thay đổi này khi di chuyển qua khu vực trung tâm.

Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực để hướng dẫn phương tiện theo phương án phân luồng mới. Người đi đường cần tuân thủ hiệu lệnh điều tiết và biển báo trong quá trình di chuyển.

Sau khi điều chỉnh phương án lưu thông, rào chắn được lắp đặt dần tại khu vực giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai để chuẩn bị thi công ga Tao Đàn thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Việc dựng rào chắn đi kèm điều chỉnh giao thông nhằm phục vụ quá trình thi công, đồng thời yêu cầu người đi đường chú ý biển báo và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Phương án phân luồng mới được triển khai tại một số khu vực ở TP.HCM từ ngày 10/10. Người đi đường nên tìm hiểu trước phương án phân luồng, chú ý biển báo chỉ dẫn tại các tuyến đường để tránh đi nhầm hướng và chủ động thời gian di chuyển.