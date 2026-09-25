Người dân bắt sống con cá sấu khổng lồ dài 7 mét trên sông

Theo Detik, một con cá sấu dài khoảng 7 mét đã bị người dân bắt được ở sông Ladongi Jaya, huyện Đông Kolaka, tỉnh Đông Nam Sulawesi, Indonesia. Con cá sấu bị bắt bằng dây thừng.

"Con cá sấu đã bị một cư dân tên là Karmuji (57 tuổi) bắt được", Trưởng Công an Đông Kolaka AKBP Tinton Yudha Riambodo cho biết khi được detik xác nhận vào ngày 22/9.

Con cá sấu dài 7 mét đã bị người dân ở Đông Kolaka bắt được. Ảnh: Detik

Con cá sấu đã bị bắt giữ vào khoảng 17h30 ngày 21/9. Con trai của ông Karmuji, Ujang, là người đầu tiên nhìn thấy con cá sấu đang nổi trên sông Ladongi.

Ujang liền báo cho cha mình, người đang ở ngoài ruộng lúa tại làng Wunggoloko. Sau khi nhận được tin, Karmuji lập tức đi về phía sông.

Khi đến hiện trường, Karmuji ném đá vào con cá sấu, khiến nó nổi điên. Sau đó, ông xuống sông và dùng dây thừng bắt con vật.

"Ông Karmuji, con trai và người dân địa phương đã kéo con cá sấu lên bờ sông. Sau khi đưa nó lên bờ thành công, chân của con cá sấu được buộc lại và mắt nó được che bằng vải", ông Tinton kể lại.

Karmuji sau đó đã báo cáo vụ bắt giữ cho Sở Cảnh sát Ladongi và Sở Cứu hỏa huyện Đông Kolaka vào khoảng 20h. Các sĩ quan đã đến hiện trường lúc 21h30.

Lực lượng cứu hỏa đã cố gắng liên lạc với cơ quan kiểm dịch động vật ở Kendari để phối hợp xử lý con cá sấu.