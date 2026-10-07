Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng nổi da gà trên sông

Cư dân sống dọc kênh Bangkok Noi ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, đã rất ngạc nhiên khi phát hiện hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trong dòng nước vào khoảng 3h chiều ngày 5/10.

Tờ KhaoSod đưa tin rằng những con rái cá xuất hiện trong kênh theo 2 nhóm, mỗi nhóm ở dọc một bờ. Một số con được nhìn thấy đang bắt cá, trong khi những con khác dường như đang đối mặt với nhau.

Một số cư dân nói với giới truyền thông rằng họ đã sống dọc theo con kênh hơn 40 năm và chưa bao giờ thấy nhiều rái cá như vậy trong khu vực.

Đàn rái cá được phát hiện trên sông. Ảnh: KhaoSod

Một cư dân cho biết khoảng 2 năm trước, 3 hoặc 4 con rái cá cũng xuất hiện dọc theo đoạn kênh này, nhưng hiện nay số lượng đã tăng lên hơn 20 con.

Sự xuất hiện bất ngờ của đàn rái cá ở kênh Bangkok Noi đã làm dấy lên cuộc thảo luận về lý do tại sao chúng lại tập trung ở khu vực này.

Một số người dùng mạng cho rằng những con rái cá có thể đang tìm kiếm một địa điểm an toàn hơn vì một thảm họa thiên nhiên sắp xảy ra. Những người khác lại cho rằng con kênh có thể trở thành môi trường sống phù hợp vì nó không bị xáo trộn, có nguồn nước sạch và nguồn cá dồi dào.

20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trong dòng nước. Ảnh: KhaoSod

Những ý kiến này chưa được các chuyên gia hoặc quan chức về động vật hoang dã xác nhận.

Rái cá là loài được bảo vệ ở Thái Lan. Theo Luật Bảo tồn và Bảo vệ Động vật hoang dã, việc săn bắt hoặc đánh bắt rái cá có thể bị phạt tù đến 10 năm, phạt tiền đến 1 triệu baht, hoặc cả 2.

Việc buôn bán, mua bán hoặc rao bán rái cá có thể bị phạt tù đến 10 năm, phạt tiền đến 1 triệu baht, hoặc cả 2. Nuôi rái cá làm thú cưng có thể bị phạt tù đến 5 năm, phạt tiền đến 500.000 baht, hoặc cả 2.