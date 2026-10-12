Người dân bắt được trăn đất quý hiếm trong lúc làm tường bao

Ngày 12/10, UBND phường Hòa Bình (TP Hải Phòng) vừa ban hành thông báo về việc xác minh chủ sở hữu hợp pháp của 1 cá thể trăn đất (Python molurus) trên địa bàn.

Trước đó, trong khi dọn dẹp để làm tường bao tại gia đình, ông Nguyễn Phương Nam (trú tại TDP Chung Mỹ, phường Hòa Bình) bất ngờ phát hiện cá thể trăn nặng 15kg. Sau khi tìm hiểu đây là động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, ông đã trình báo và bàn giao cho UBND phường cùng Hạt Kiểm lâm khu vực III (Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng) theo quy định.

Ông Nguyễn Phương Nam bàn giao cá thể trăn đất cho cơ quan chức năng. Ảnh: UBND phươngg Hòa Bình.

Liên quan đến sự việc trên, phường Hòa Bình thông báo tổ chức, cá nhân nào là chủ sở hữu hợp pháp của cá thể trăn đề nghị liên hệ với chính quyền địa phương để phối hợp xác minh, giải quyết.

Khi đến làm việc, đề nghị mang theo Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân, đồng thời cung cấp tài liệu chứng minh nguồn gốc và quyền sở hữu hợp pháp đối với cá thể trăn.

Đến hết ngày 17/10/2026, nếu không có tổ chức, cá nhân liên hệ hoặc không đủ căn cứ xác định chủ sở hữu hợp pháp, UBND phường Hòa Bình sẽ bàn giao cá thể trăn cho cơ quan chuyên môn, thẩm quyền xử lý theo quy định.