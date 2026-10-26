Người dân bắt được con trăn khổng lồ dài 7 mét với chiếc bụng to bất thường

Theo Detik, cư dân thị trấn Kendari, phía đông nam Sulawesi, Indonesia, đã bắt được một con trăn dài khoảng 7 mét. Con vật này bị bắt sau khi ăn thịt một con nai rừng.

"Con trăn dài khoảng 7 mét", một cư dân tên Juni nói với các phóng viên vào ngày 23/10.

Juni cho biết con trăn được tìm thấy trong khu rừng Tahura Nipanipa thuộc làng Mangga Dua, huyện Kendari, tỉnh Kendari, vào khoảng 12h30 ngày 22/10. Chú của anh là người đầu tiên phát hiện ra con trăn.

Con trăn dài 7 mét bị bắt. Ảnh: Istimewa

Jumi giải thích rằng chú của anh đang kiểm tra đường ống nước bị vỡ ở khu vực Nipanipa Tahura. Trong khi kiểm tra, họ phát hiện một con trăn có bụng phình to.

"Ban đầu, chú tôi muốn sửa đường ống bị rò rỉ và ông ấy phát hiện một con trăn trong tình trạng như vậy gần đường ống.

Sau khi nhìn thấy con vật, chú tôi đã xuống làng và gọi một số người đến giúp sơ tán", Jumi cho biết.

Sau đó, họ cố gắng kẹp đầu con trăn trước khi cố định nó bằng một khúc gỗ.

"Khi chúng tôi sắp bắt được nó, con trăn đã chống trả và ngay lập tức bị đánh bằng một khúc gỗ cho đến khi nó bất động", anh nói.

Sau khi xác nhận con vật đã chết, người dân đã đưa về làng và chôn nó.