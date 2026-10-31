Người dân bắt được con cá khổng lồ nặng 150kg đen như cục đá

Vừa qua, một ngư dân Trung Quốc bất ngờ bắt được con cá mặt trăng khổng lồ nặng hơn 150 kg khi đánh bắt trên biển Hoa Đông. Tuy nhiên, thay vì mang chiến lợi phẩm đặc biệt về bờ, người đàn ông quyết định thả nó trở lại đại dương. Lý do phía sau khiến nhiều người bất ngờ: dù có kích thước đồ sộ, loài cá này lại không được đánh giá cao về giá trị ẩm thực.

Theo China Newsweek, một ngư dân họ Trương ở Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, trong lúc đánh bắt tại vùng biển Hoa Đông đã vô tình bắt được một con cá có hình dáng kỳ lạ, nặng khoảng 150 kg.

Thông thường, bắt được một con cá lớn như vậy được xem là thành tích đáng nhớ đối với bất kỳ ngư dân nào. Thế nhưng, sau khi đưa cá lên thuyền và quan sát, ông Trương lại quyết định thả nó về biển. Hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, khiến nhiều người tò mò về nguyên nhân.

Thực tế, con cá nói trên là cá mặt trăng, loài sinh vật biển nổi tiếng với ngoại hình kỳ lạ và kích thước ấn tượng. Chúng có thân hình ngắn, cao, dẹt, nhìn từ bên cạnh giống một chiếc bánh khổng lồ màu bạc. Đây cũng là một trong những loài cá xương có khả năng phát triển kích thước lớn nhất đại dương.

Con cá khổng lồ nặng 150kg được người dân bắt được. Ảnh:KH01.

Dù con cá khổng lồ này nặng hơn 150 kg đã rất ấn tượng, tuy nhiên kích thước này vẫn chưa phải giới hạn của loài cá mặt trăng. Năm 2022, một cá thể Mola alexandrini được phát hiện gần quần đảo Azores, Bắc Đại Tây Dương, dài 3,25 m và nặng tới 2,7 tấn.

Không chỉ có ngoại hình đặc biệt, cá mặt trăng còn nổi tiếng với khả năng sinh sản đáng kinh ngạc. Một cá thể cái có thể sản xuất khoảng 300 triệu trứng trong một lần sinh sản. Tuy nhiên, phần lớn trứng và cá thể non không thể sống sót đến tuổi trưởng thành do phải đối mặt với nhiều loài săn mồi và điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Theo nhà nghiên cứu và sáng tạo nội dung khoa học biển có biệt danh Hải Vương Frank, cá mặt trăng không phải loài cá có giá trị thực phẩm cao. Chính vì vậy, dù sở hữu kích thước khiến nhiều người choáng ngợp, cá mặt trăng lại không có sức hút lớn trên thị trường hải sản.

Dù bắt được con cá khổng lồ nặng tới 150kg, ông Trương lại đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ thả nó trở về tự nhiên. Tuy nhiên, đằng sau lựa chọn này có thể không phải câu chuyện phóng sinh như nhiều người suy đoán, mà đơn giản là bài toán về giá trị kinh tế và khả năng chế biến của loài cá đặc biệt này.