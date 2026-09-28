Người dân bất an vì tình trạng sạt lở bờ sông khi mùa mưa lũ đến

Từ nhiều năm nay, người dân tại xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị phải đối mặt với tình trạng sông "nuốt" đất canh tác, đe dọa sinh kế. Theo thống kê của UBND xã Quảng Ninh, có hơn 11km bờ sông Nhật Lệ đoạn chảy qua địa bàn đang bị xói mòn, sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến đất sản xuất của hơn 4.800 hộ dân cùng hạ tầng, giao thông nông thôn.

Bờ sông Nhật Lệ đoạn qua xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị xuất hiện tình trạng sạt lở từ nhiều năm nay. Ảnh: Thanh Trung.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Trưởng thôn Hàm Ninh, xã Quảng Ninh cho biết, trung bình mỗi năm bờ sông đoạn qua thôn lại lấn sâu vào làng từ 2 - 3 m. Tình trạng sạt lở thêm nghiêm trọng vào mùa mưa lũ. Mưa lớn khiến đất ở bờ sông không còn rắn chắc, nước lũ từ thượng nguồn đổ về kéo những mảng lớn đất vào dòng chảy đục ngầu. Không ít diện tích cây trồng của người dân cũng bị cuốn trôi. Đặc biệt, có một số điểm sạt lở, mép bờ sông chỉ còn cách khu dân cư khoảng 50 m và "ăn" sát vào khu vực nghĩa địa.

Tại thôn Hàm Ninh, mỗi năm bờ sông lại lấn sâu vào làng từ 2 - 3 m. Ảnh: Thanh Trung.

Để ứng phó tạm với tình trạng sạt lở, người dân tiến hành gia cố bờ bằng nhiều hình thức thô sơ. Nhưng với sức tàn phá của thiên tai, tình trạng sạt lở bờ sông vẫn cứ tiếp diễn và nghiêm trọng dần. Theo ông Nguyễn Văn Tố, trú thôn Hàm Ninh, nhìn dòng nước cuốn trôi đất đai là nơi gia đình "cắm dùi", ông không khỏi xót xa, tiếc nuối. Gia đình ông từng thử gia cố bờ nhưng vẫn không ngăn được xói mòn. Người dân đã kiến nghị tới chính quyền địa phương, cơ quan chức năng liên quan về vấn đề này.

"Bà con bỏ nhiều công sức gia cố nhưng đất vẫn bị cuốn trôi, việc sản xuất ngày càng khó khăn. Chúng tôi mong các cấp, ngành sớm đầu tư tuyến kè kiên cố để giữ đất sản xuất, hạn chế thiệt hại và giúp người dân yên tâm canh tác", ông Tố chia sẻ.

Người dân gia cố tạm, trồng cây giữ đất nhưng đến mùa mưa lũ, nhiều đoạn bờ sông tiếp tục bị khoét sâu. Ảnh: Thanh Trung.

Tại các thôn Quyết Tiến, Vĩnh Ninh, Trúc Ly, Hà Thiệp, Quán Hàu, Lương Yến, Lệ Kỳ… của xã Quảng Ninh tình trạng sạt lở bờ sông cũng đang đe dọa đất sản xuất và khu dân cư. Chính quyền xã này lên phương án ứng phó tạm thời. Cùng với đó, đề xuất các cấp có thẩm quyền có phương án xử lý dứt điểm những vị trí sạt lở nghiêm trọng.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh cho biết, chính quyền xã đã rà soát các điểm sạt lở, khu vực có nguy cơ cao, cắm biển cảnh báo và tuyên truyền người dân chủ động phòng tránh. Công an xã được tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép.

"Đối với những điểm sạt lở nhỏ, xã cân đối ngân sách để gia cố, sửa chữa tạm thời, bảo đảm việc đi lại. Với các vị trí sạt lở quy mô lớn, địa phương đã lập báo cáo đề xuất UBND tỉnh và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị hỗ trợ kinh phí đầu tư hệ thống kè kiên cố", ông Tuấn thông tin.