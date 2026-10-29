Người dân báo tin hố bom cũ nghi có mộ tập thể liệt sĩ ở Huế

Ban Chỉ huy quân sự phường Phong Thái (TP Huế) vừa tiếp nhận thông tin từ ông Hoàng Văn Hiền (SN 1950, trú tại Tổ dân phố Đông Hiền, phường Phong Thái) về một địa điểm nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại xứ Cồn Bệ, làng Hiền Lương (nay thuộc Tổ dân phố Đông Hiền).

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 7/1968, tại khu vực xứ Cồn Bệ, một bộ phận bộ đội chính quy anh dũng hy sinh sau trận oanh tạc bằng bom của quân đội Mỹ. Sau đó, người dân địa phương tổ chức tìm kiếm và quy tập tạm thời 4 thi thể liệt sĩ vào một hố bom cũ. Ngoài ra, khoảng 20 năm trước, người dân cũng phát hiện một hộp sọ nghi của liệt sĩ tại khu vực này và tổ chức an táng tại chỗ.

Theo Thượng tá Nguyễn Minh Hưng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Phong Thái, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị cử cán bộ chuyên trách phối hợp gặp gỡ các nhân chứng trực tiếp để xác minh, xác định vùng lõi khu vực nghi vấn.

Cán bộ Ban Chỉ huy quân sự phường Phong Thái làm việc tiếp nhận thông tin từ người dân về mộ liệt sĩ tập thể tại xứ Cồn Bệ (Tổ dân phố Đông Hiền). (Ảnh: T.D)

Việc tìm kiếm, xác minh thông tin gặp không ít khó khăn khi nhiều nhân chứng lịch sử tuổi cao. Do đó, việc khẩn trương thu thập lời kể, tài liệu và các manh mối liên quan có ý nghĩa quan trọng, góp phần tránh bỏ sót những thông tin quý giá về các liệt sĩ đã hy sinh trong chiến tranh.

Ban Chỉ huy quân sự phường Phong Thái kêu gọi những người từng tham gia chiến đấu, trực tiếp chứng kiến sự việc hoặc tham gia chôn cất liệt sĩ; người dân sinh sống lâu năm tại khu vực; thân nhân liệt sĩ cùng các tổ chức, cá nhân có tài liệu liên quan cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Đặc biệt, những manh mối về tọa độ, vị trí hố chôn, diễn biến trận đánh và việc chôn cất các liệt sĩ tại xứ Cồn Bệ sẽ góp phần hỗ trợ xác minh địa điểm, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thông qua việc tiếp nhận, xác minh thông tin, Ban Chỉ huy quân sự phường Phong Thái mong muốn nhận được sự phối hợp của các cựu chiến binh và nhân dân, góp phần thực hiện giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.