Người dân Bangkok: 'Nước ngập tới cổ tôi rồi'

Khi nước trong nhà dâng tới ngang eo, Arita Sanpoka (33 tuổi) gần như không thể sử dụng tầng dưới. Điện bị cắt, phòng tắm không thể dùng, trong khi nước tiếp tục dâng.

"Nước cao đến ngang eo. Mọi thứ trong nhà đều hỏng", Arita nói với Reuters ngày 27/9.

Căn nhà của Arita là một trong nhiều nơi ở Bangkok bị nước tràn vào sau đợt mưa lớn kéo dài. Chính quyền thành phố cho biết gần 300 mm mưa đã trút xuống thủ đô trong 48 giờ, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, ôtô chỉ còn thấy nóc và một số khu dân cư bị cô lập.

Cảnh đường phố Bangkok 'hóa thành sông' sau mưa lớn Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực Bangkok (Thái Lan) chìm trong nước, đường phố ngập sâu, xe cộ chết máy và người dân phải lội qua dòng nước để di chuyển vào ngày 26/9.

Ngập sâu, mất điện

Ở những khu vực bị ngập nặng, việc chống chọi với nước không chỉ dừng ở chuyện đưa đồ đạc lên cao.

Tại khu nhà Khlong Chan số 22, một gia đình cũng rơi vào cảnh bị cô lập khi nước dâng tới cổ. Theo Matichon, Nirun Padcha Supannawet đăng lời cầu cứu sáng 27/9 vì điện và nước đã bị cắt, điện thoại chỉ còn 13% pin. Trong nhà có người vừa điều trị hóa trị, chân bị phù cùng hai trẻ nhỏ. Thực phẩm vẫn còn nhưng việc mất điện khiến gia đình gặp khó khăn trong nấu nướng và duy trì liên lạc.

"Nước ngập tới cổ tôi rồi", người này viết trong lời cầu cứu, đồng thời mong được hỗ trợ điện trước tiên để có thể nấu ăn và sạc điện thoại.

Cách đó không xa, Kosin Nilset, một nhân viên văn phòng 44 tuổi, kể căn nhà của gia đình ông cũng ngập khoảng 30 giờ. Khi nhận thấy nước vượt qua tường chắn của kênh, cả nhà vội đưa đồ đạc lên những vị trí cao hơn. Dù vậy, tầng trệt vẫn không tránh khỏi nước.

Khu Khlong Chan Flats 15 bị ngập sâu. Ảnh: dailynews.

Đến sáng 27/9, khi mực nước bắt đầu hạ, Kosin cầm chổi quét nước ra khỏi nhà. Ông cho biết điều may mắn là điện và nước máy vẫn hoạt động, giúp gia đình không rơi vào tình cảnh thiếu những nhu yếu phẩm cơ bản.

Nhưng nước rút không có nghĩa mọi thứ trở lại bình thường ngay lập tức. Sàn nhà, đồ dùng và những vật dụng đặt dưới tầng trệt đều để lại dấu vết sau nhiều giờ ngâm trong nước.

"Lần này, mực nước cao hơn trận lũ năm 2011", Kosin nói.

Năm 2011, Thái Lan từng trải qua một trong những trận lũ nghiêm trọng. Theo Bangkok Post, trận lũ ảnh hưởng 65 tỉnh, khiến 752 người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế ước tính 1,3 nghìn tỷ baht.

Việc Kosin và những cư dân khác nhắc lại năm 2011 không có nghĩa đợt ngập hiện tại có quy mô tương đương. Nhưng ký ức ấy cho thấy người dân Bangkok đang dùng một trận lũ từng gây thiệt hại lớn làm mốc để hình dung mức nước họ đang đối mặt.

Người dân quay trở về nhà sau khi Bangkok ngừng mưa ngày 27/9. Ảnh: Patipat Janthong/Reuters.

Thairath ghi nhận một số gia đình sống tại một số khu chung cư quận Bang Kap cần hỗ trợ khẩn cấp vì thiếu điện và thực phẩm, trong khi nước vẫn ở mức cao quanh khu dân cư.

Ở những khu vực khác, người dân bắt đầu xoay xở với hậu quả ngay khi nước rút. Tại một số tuyến đường ở Bang Kapi và Lat Krabang, nước vẫn ngập sâu sáng 27/9, xe cộ khó di chuyển, trong khi người dân tranh thủ đưa đồ đạc ra khỏi những căn nhà còn ẩm ướt. Thairath liệt kê 31 tuyến đường tại Bangkok vẫn chịu ảnh hưởng bởi ngập trong ngày này.

Với Somkid Pheuk-ngam (67 tuổi), chuyện ngập nước còn gắn trực tiếp với kế sinh nhai. Cửa hàng phải đóng cửa trong lúc nước bao quanh khu vực, đồng nghĩa nguồn thu nhập của ông bị gián đoạn.

Nhiều tuyến đường ở Bangkok vẫn ngập sâu, dù mưa đã giảm trong ngày 27/9. Ảnh: Reuters.

"Nước dâng quá nhanh, tôi không kịp trở tay"

Khi nước dâng quá cao, nhiều người Bangkok phải mang theo những thứ cần thiết nhất đến các điểm trú tạm.

Tại một trường học ở khu Kheha Romklao tối 26/9, khoảng 1.000 người được sơ tán đến. Những phòng học vốn dành cho học sinh được dọn bàn ghế sang một bên, trở thành nơi ngủ tạm. Một số người nằm trên giường gấp và ghế dài ở hành lang, những người khác trải chăn xuống sàn lớp học.

Tính đến sáng 27/9, gần 4.900 người đã được đưa đến các điểm trú tạm trên toàn Bangkok. Hàng trăm trường học dự kiến đóng cửa ngày 28/9 do ảnh hưởng của ngập lụt.

Nhưng với những người sống bằng công việc giao hàng mỗi ngày, nước ngập không đồng nghĩa họ có thể nghỉ việc.

Rachthanichporn Leeput (37 tuổi) là một người giao hàng ở Bangkok. Khi khu vực cô sống ngập nhanh vào tối 26/9, cô phải lội bộ khoảng 2-3 km qua nước. Nước dâng quá nhanh khiến nhiều hộ dân không kịp chuẩn bị, còn công việc giao hàng của Rachthanichporn cũng bị đình trệ, kéo theo nguồn thu nhập bị ảnh hưởng.

"Nước dâng quá nhanh, tôi cùng nhiều hộ gia đình không kịp trở tay", cô nói với Reuters.

Người dân Bangkok dùng xuồng di chuyển khi nước ngập nặng ngày 26/9. Ảnh: Patipat Janthong/Reuters.

Không thể tiếp tục chạy xe giao hàng như thường lệ, cô tìm một cách khác để kiếm tiền. Rachthanichporn lội qua những đoạn đường ngập để mua hàng hóa rồi bán lại cho người xung quanh, bù vào khoản thu nhập bị mất trong những ngày không thể làm việc.

Không chỉ công việc bị đảo lộn, những nhu cầu thường ngày của người dân cũng trở nên khó xoay xở khi nước ngập kéo dài.

Trong những ngày mưa lớn, Sansuk Laowatcharakul (19 tuổi), sống một mình ở Bangkok, lo lắng vì chưa kịp mua thực phẩm dự trữ. Đây cũng là lần đầu cô phải đối mặt với tình huống như vậy mà không có bố mẹ bên cạnh. Những nhu yếu phẩm vốn dễ dàng mua trong ngày thường bỗng trở thành thứ cần tính toán khi đường phố ngập và việc đi lại khó khăn.

Cách đó không xa, Suppakarn Julavijitphong cũng chỉ rời nơi ở khi nước đã bao quanh khu chung cư. Anh từng nghĩ mình không cần sơ tán, cho đến khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Vội thu dọn hành lý, anh rời đi tìm nơi an toàn, để lại phía sau căn hộ mà chưa biết khi nào có thể trở về.

Đến ngày 27/9, nước đã bắt đầu rút ở nhiều khu vực Bangkok khi mưa giảm, nhưng một số khu dân cư vẫn còn ngập sâu, theo Reuters. Chính quyền thành phố đẩy nhanh việc bơm, thoát nước, trong khi người dân tại những nơi nước rút bắt đầu trở về nhà, lau khô đồ đạc và dọn dẹp.

Tuy nhiên, mưa vẫn có khả năng xuất hiện trở lại trong ngày 28/9. Các trường học thuộc Bangkok cũng đóng cửa trong ngày này để bảo đảm an toàn và giảm áp lực đi lại.