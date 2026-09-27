Người dân Bangkok kể lại những giờ vật lộn với nước ngập

Cảnh ngập lụt tại quận Bang Bua, Bangkok. Ảnh: AFP

Chính quyền Bangkok ngày 26-9 tuyên bố tình trạng thảm họa do lũ lụt trên toàn bộ 50 quận của Thủ đô. Theo hãng tin AFP, một số khu vực ghi nhận lượng mưa hơn 300 mm trong khoảng thời gian từ chiều 24 đến sáng 26-9.

“Nước cứ tràn vào”

Tại khu vực gần một con kênh ở phía Bắc trung tâm Bangkok, bà Somkid Pheuk-ngam, 67 tuổi, một người bán hàng, kể với AFP rằng nước liên tục tràn vào và đã lên đến ngang thắt lưng. “Nước cứ tràn vào. Bây giờ rất khó đi ra ngoài”, bà kể và cho biết đã phải đóng cửa hàng suốt hai ngày vì không thể đi lại. Bà Somkid nói rằng khu vực này vốn thường xuyên bị ngập, nhưng lần này nghiêm trọng hơn cả trận lũ năm 2011.

Ở phía Đông Bangkok, Khem Amnueilaph, 36 tuổi, nhân viên văn phòng sống tại quận Suan Luang, cho biết nước trong khu phố đã cao hơn đầu gối. Ngôi nhà mới của anh được xây trên nền cao nên chưa bị nước tràn vào, nhưng một số căn nhà cũ xung quanh đã bắt đầu ngập. Khem cho hay, anh đã dự trữ thực phẩm đủ dùng trong khoảng 2-3 ngày, nhưng lo rằng sau đó sẽ phải lội nước để đi mua thức ăn. Anh cũng chưa biết liệu mình có thể đi làm vào ngày thứ Hai hay không.

Nhiều tuyến đường ở Bangkok bị ngập, khiến giao thông đình trệ. Ảnh: AFP

Tại khu Ari, Samruay Nakkamnueng kể rằng khi thức dậy lấy xe máy đi làm, anh phát hiện con đường trước nhà đã ngập trong nước. “Tôi lo không biết xe máy của mình có thể chạy qua chỗ nước ngập sâu như thế này hay không”.

Lời kể của Samruay được hãng AFP dẫn lại trong bối cảnh nhiều tuyến đường ở Bangkok bị ngập, khiến giao thông đình trệ. Hình ảnh được các hãng tin ghi nhận cho thấy người dân phải đẩy xe máy qua dòng nước đục, trong khi nhiều ô tô bị ngập một phần.

“Tôi chưa từng gặp cảnh ngập lụt như này”

Không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, những trận mưa kéo dài còn khiến nhiều người dân lo lắng vì nước tràn vào nhà và cửa hàng. Anutin Meechamnan, 63 tuổi, một cư dân Bangkok, nói với AFP rằng ông chưa từng chứng kiến tình trạng tương tự trong nhiều năm sống tại Thủ đô. Theo ông Anutin, việc mưa liên tục trong nhiều ngày khiến tình hình lần này khác hẳn những đợt mưa thông thường.

Tại khu On Nut, người dân được nhìn thấy đang tự chất và vận chuyển các bao cát về nhà để bảo vệ tài sản. Trong khi đó, ở nhiều tuyến đường, người dân phải mang theo nước uống và thực phẩm, đi chân trần hoặc sử dụng ủng cao su để vượt qua những đoạn đường ngập.

“Điều đáng sợ không chỉ là nước ngập mà là cảm giác không biết bao giờ nước mới rút. Mọi người đều đứng trước cửa nhà, nhìn mực nước và chờ đợi”, một cư dân ở Bangkok chia sẻ.

Nước ngập khiến người dân di chuyển khó khăn. Ảnh: AFP

Trong lúc đó, các nhóm tình nguyện và người dân địa phương hỗ trợ nhau đưa người già, trẻ em và những người gặp khó khăn ra khỏi khu vực ngập sâu. Một số nơi trở thành điểm tập kết tạm thời cho những người phải rời khỏi nhà.

Các trạm bơm của thành phố đang hoạt động hết công suất

Đến chiều 26-9, Thống đốc Chadchart cho biết tình hình đã “ổn định hơn”. “Nếu mưa tạnh, dự kiến ​​sẽ mất từ ​​2 đến 3 ngày để nước rút hết”, ông nói trong một bản tin cập nhật được phát trên mạng xã hội.

Những cơn mưa gần như liên tục đã khiến hệ thống kênh rạch của Bangkok dâng cao, đẩy dòng nước đục ngầu tràn vào các ngôi nhà, nhà hàng, cửa hiệu và ngõ hẻm xung quanh. “Vấn đề của chúng tôi là các con kênh đã đầy nước”, ông Chadchart nói, “Chúng tôi đang phối hợp với các tỉnh lân cận và cố gắng thoát nước ra các hướng khác, nhằm giảm thiểu lượng nước chảy vào Bangkok”.

Những cơn mưa gần như liên tục đã khiến hệ thống kênh rạch của Bangkok dâng cao, đẩy dòng nước đục ngầu tràn vào các ngôi nhà, nhà hàng, cửa hiệu và ngõ hẻm xung quanh. Ảnh: AFP

Từng được mệnh danh là “Venice của phương Đông”, Bangkok được xây dựng trên nền đất vốn là vùng đầm lầy và nằm ở độ cao khoảng 1,5 mét so với mực nước biển.

Cơ quan Quản lý Đô thị Bangkok (BMA) trước đó cho biết, các trạm bơm của thành phố đang hoạt động hết công suất, với tổng lưu lượng bơm khoảng 1.200 mét khối mỗi giây.

Một số kệ hàng tại các cửa hàng tiện lợi đã rơi vào tình trạng trống trơn vào giờ ăn trưa khi người dân đổ xô đi mua các nhu yếu phẩm. Thống đốc Chadchart kêu gọi người dân đừng lo lắng về nguy cơ thiếu hụt lương thực và nhấn mạnh: “Người dân không cần phải hoảng loạn”.

Ông cho biết, khoảng 980 người đang tạm trú tại các điểm lánh nạn, trong khi giới chức đã chuyển 36 người bệnh nằm liệt giường đến bệnh viện. Thành phố cũng đã chuẩn bị sẵn một triệu bao cát.

Người dân phải di chuyển bằng thuyền trên đoạn đường ngập nước ở Bangkok. Ảnh: Reuters

Mặc dù hy vọng nước sẽ rút, chính quyền Bangkok thông báo các trường học sẽ đóng cửa vào thứ Hai, đồng thời một số nhân viên được yêu cầu làm việc tại nhà.

Theo số liệu từ cơ quan chức năng Bangkok, lượng mưa trong tháng 9 cao hơn mức bình thường. Các nhà khoa học cảnh báo rằng cường độ và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ gia tăng khi Trái đất tiếp tục nóng lên do khí thải từ nhiên liệu hóa thạch.

Theo AFP/CNA/AP