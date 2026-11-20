Theo truyền thông Thái Lan, khoảng 19h20 ngày 17/11/2026, đội cứu hộ thuộc Quỹ Sawang Metta Dhammasathan nhận được tin báo về 1 con trăn lớn. Địa điểm được báo là khu Thao Thura Soi 3, phía sau đền Chao Pho Suea, quận Mueang, tỉnh Nakhon Ratchasima.

Khi đến kiểm tra, đội cứu hộ phát hiện con vật đang cuộn mình sâu trong đường cống thoát nước.

Người dân phát hiện cảnh tượng "đáng sợ" trong nhà. Ảnh: Khaosod

Trước đó, chủ nuôi phát hiện gà bị thất lạc và thấy nhiều lông gà vương vãi xung quanh. Trong số gà biến mất có con gà chọi trị giá hàng chục triệu đồng. Khi lần theo các dấu vết, người dân tìm thấy con trăn ẩn trong cống. Con trăn dài khoảng 5 m và nặng hơn 70 kg.

Theo thông tin ban đầu, nó có thể đã bò vào khu vực nuôi nhốt và nuốt con gà chọi.

Việc đưa con trăn ra ngoài mất nhiều thời gian vì con vật có thân hình lớn và liên tục vùng vẫy khi đội cứu hộ tiếp cận. Khoảng 5 người dân được huy động hỗ trợ khống chế. Sau hơn 3 giờ nỗ lực, lực lượng cứu hộ mới đưa được con vật ra khỏi đường cống.

Chiếc bao tải phân bón màu trắng chuẩn bị ban đầu tỏ ra quá chật so với thân hình con trăn. Các nhân viên cứu hộ và người dân phải phối hợp nâng đỡ, điều chỉnh thân con vật rồi cẩn thận đưa từng phần cơ thể nó vào bao.

Sau khi khống chế xong, đội cứu hộ đưa con trăn đi thả trở lại môi trường tự nhiên. Kích thước của con vật và cuộc bắt giữ kéo dài nhiều giờ khiến nhiều người dân chú ý.