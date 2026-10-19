Người dân bàng hoàng kể phút tháo chạy khỏi đám cháy lớn gần đường Phùng Khoang (Hà Nội)

Sáng 19/10, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực có nhiều nhà tạm lợp mái tôn gần ngõ 67 đường Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, Hà Nội. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm nhiều căn nhà, kho và xưởng trong khu vực.

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát và nhanh chóng lan rộng tại khu nhà trọ gần đường Phùng Khoang (Hà Nội), sáng 19/10. Ảnh: Đình Hiếu.

Ảnh chụp tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đình Hiếu.

Theo hình ảnh ghi nhận tại hiện trường, đám cháy bùng lên dữ dội từ dãy nhà tạm lợp mái tôn nằm sát khu vực ao hồ và cây xanh. Lửa đỏ rực lan nhanh, thiêu rụi nhiều tài sản bên trong các căn nhà. Cùng với ngọn lửa, cột khói đen đặc bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát rõ từ khoảng cách vài kilômét.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa.

Do khu vực xảy ra cháy có nhiều nhà tạm, kho và xưởng, lực lượng chức năng còn huy động 2 xe máy xúc hỗ trợ công tác chữa cháy, xử lý các khu vực bị lửa bao trùm.

Vụ cháy khiến nhiều người dân sinh sống tại khu vực hoảng loạn. Một số người chỉ kịp chạy ra ngoài để thoát thân, không mang theo điện thoại, giấy tờ tùy thân hay tài sản có giá trị.

Ngồi bệt bên ngoài khu nhà trọ, một người phụ nữ vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại thời điểm xảy ra vụ việc. Theo chị, ngọn lửa lan quá nhanh khiến những người trong khu trọ gần như không kịp trở tay. Khi phát hiện đám cháy đang lan về phía phòng trọ của mình, người phụ nữ vội vàng gọi những người ở phòng bên cạnh chạy ra ngoài. Ban đầu, chị cố đưa chiếc xe máy ra khỏi khu vực nguy hiểm, thậm chí nghĩ đến việc đẩy xe xuống ao bên cạnh để tránh bị lửa thiêu rụi.

Tuy nhiên, đám cháy ngày càng dữ dội, khiến chị không thể tiếp tục di chuyển tài sản. Người phụ nữ buộc phải bỏ lại chiếc xe máy cùng toàn bộ đồ đạc, vội vàng chạy ra ngoài để bảo đảm an toàn.

“Đám cháy xảy ra quá nhanh, hầu như chúng tôi không kịp mang theo bất cứ thứ gì, chỉ kịp chạy ra ngoài thoát thân. Đến chiếc điện thoại và giấy tờ cũng không mang ra được. Giờ cháy trụi hết rồi”, người phụ nữ bàng hoàng chia sẻ.

Ở khu vực xung quanh, nhiều người dân sống tại các dãy nhà trọ cũng khẩn trương di chuyển đồ đạc ra ngoài đường để tránh nguy cơ lửa lan rộng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.