Người dân bàn giao rùa núi vàng đi lạc

Ngày 22/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, một người dân tại xã Phúc Thọ Lâm Hà phát hiện cá thể rùa núi vàng đi lạc vào nhà và chủ động liên hệ, bàn giao cho công an xã.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Phúc Thọ Lâm Hà phối hợp với các đơn vị chuyên môn kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể rùa.

Sau khi xác định đủ điều kiện trở về tự nhiên, lực lượng chức năng tổ chức thả rùa tại khu vực rừng có điều kiện sinh thái phù hợp với đặc tính của loài.

Đây là hành động thiết thực, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và lan tỏa trách nhiệm của người dân đối với thiên nhiên.

Công an xã Phúc Thọ Lâm Hà phối hợp với các lực lượng chức năng thả cá thể rùa về môi trường tự nhiên.

Thời gian qua, Công an xã Phúc Thọ Lâm Hà đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã; vận động người dân không săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán trái phép các loài động vật hoang dã.

Đồng thời, người dân được khuyến khích kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện động vật cần cứu hộ.

Thông qua công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân từng bước được nâng cao, thể hiện qua việc chủ động bàn giao cá thể rùa núi vàng khi phát hiện loài vật này đi lạc vào nhà.

Công an xã Phúc Thọ Lâm Hà khuyến cáo người dân không săn bắt, bẫy, nuôi nhốt, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán trái phép động vật hoang dã và các bộ phận, sản phẩm từ chúng; không tiếp tay cho hoạt động tiêu thụ động vật có nguồn gốc bất hợp pháp.

Tùy tính chất, mức độ vi phạm, hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo Điều 244 Bộ luật Hình sự, mức phạt tù cao nhất có thể lên đến 15 năm trong các trường hợp đáp ứng điều kiện áp dụng của điều luật.

Khi phát hiện động vật hoang dã đi lạc, bị thương hoặc có dấu hiệu bị săn bắt, mua bán trái phép, người dân cần thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan kiểm lâm hoặc công an để được hướng dẫn tiếp nhận, xử lý. Người dân không nên tự ý nuôi giữ, mua bán hoặc thả động vật khi chưa có hướng dẫn của cơ quan chức năng.