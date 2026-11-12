Người dân bàn giao mặt bằng để sớm cải tạo chung cư cũ

Giao dịch bất động sản quý III/2026 giảm trong khi giá nhà tại nhiều đô thị lớn vẫn neo cao. Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Thủ tướng về tổng thể thị trường, đề xuất kịch bản và phương án xử lý, không để tác động dây chuyền đến hệ thống tài chính, ngân hàng.