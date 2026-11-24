Ở bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu, chị Hảng Thị Sú sử dụng mạng xã hội để quảng bá dịch vụ du lịch của gia đình và giới thiệu những nét văn hóa của đồng bào Mông.

Cuối tháng 10, chị Sú phát triển mô hình nhà tổ ong kết hợp quán cà phê từ năm 2022. Trên Facebook, Zalo và TikTok, chị chia sẻ hình ảnh cơ sở lưu trú, cảnh quan và các hoạt động trải nghiệm tại bản.

Chị còn vận hành kênh YouTube “Hang with Su”, giới thiệu phiên chợ, thác nước và đời sống văn hóa của người Mông ở địa phương. Theo lời chị Sú được Báo Lai Châu ghi nhận, việc duy trì đăng tải hình ảnh, video giúp nhiều du khách biết đến cơ sở lưu trú, lượng khách khá ổn định và thu nhập gia đình được cải thiện.

Đây là một trong những cách người dân chủ động tham gia công việc quảng bá du lịch, thay vì chỉ đón tiếp và phục vụ khách khi họ đến bản.

Người dân Lai Châu làm du lịch kết hợp với văn hóa bản địa. Các loại hình du lịch gắn với ruộng bậc thang, nhà sàn và những đặc trưng về ẩm thực, văn hóa, lễ hội trên địa bàn. Ảnh: Đức Phong

Từ xem video đến tìm chỗ lưu trú

Tại bản du lịch cộng đồng Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng, các chủ homestay và cơ sở dịch vụ cũng đưa hình ảnh phòng nghỉ, không gian cà phê và cảnh quan lên các nền tảng mạng xã hội. Nhóm Facebook “Review Sì Thâu Chải” được sử dụng để giới thiệu điểm đến và kết nối nhu cầu đặt phòng. Du khách có thể xem hình ảnh, tìm hiểu dịch vụ và trao đổi trực tiếp với chủ cơ sở trước chuyến đi.

Anh Lý A Gôn, Bí thư Chi bộ bản Sì Thâu Chải, cho biết hoạt động quảng bá trực tuyến đã giúp bản tiếp cận thêm khách, đặc biệt là khách trẻ từ các tỉnh miền xuôi. Người dân chủ động hơn trong việc trao đổi và nhận đặt phòng thay vì chỉ trông chờ vào các đoàn khách đi theo tour.

Từ phía du khách, anh Nguyễn Tuấn Anh ở Hà Nội cho biết đã biết đến Sin Suối Hồ qua những video do người dân địa phương chia sẻ trên Facebook và TikTok.

Những trường hợp trên cho thấy hoạt động tiếp thị trên mạng xã hội đã xuất hiện trong phương thức kinh doanh của các hộ làm du lịch cộng đồng.

Việc giới thiệu điểm đến bằng hình ảnh, video còn giúp người dân trực tiếp kể câu chuyện về bản làng và văn hóa địa phương. Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh của từng hộ vẫn cần được đánh giá bằng lượng khách, doanh thu và chất lượng dịch vụ, thay vì chỉ dựa vào mức độ xuất hiện trên mạng xã hội.

Từ quảng bá đến khai báo lưu trú trực tuyến

Công nghệ số còn được ứng dụng trong quản lý hoạt động lưu trú tại các bản du lịch.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, tính đến ngày 7/9/2026, trên địa bàn xã Sin Suối Hồ có 18 cơ sở kinh doanh homestay. Từ đầu năm đến thời điểm công bố, Công an xã đã trực tiếp hướng dẫn toàn bộ 18 cơ sở sử dụng nền tảng số, Cổng Dịch vụ công quốc gia và phần mềm khai báo lưu trú qua tài khoản định danh điện tử VNeID.

Cùng với các chủ cơ sở, lực lượng công an đã thực hiện khai báo lưu trú thành công cho hơn 1.200 lượt khách, trong đó có 55 lượt khách quốc tế. Đây là số lượt được khai báo tại xã Sin Suối Hồ tính từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, không phải tổng khách du lịch cả năm.

Công an xã triển khai hình thức đến từng cơ sở hướng dẫn thao tác và phổ biến quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Theo đánh giá của đơn vị, việc áp dụng công nghệ giúp cập nhật thông tin khách lưu trú thuận tiện hơn, giảm tình trạng khai báo chậm hoặc thiếu thông tin.

Như vậy, cùng với việc sử dụng mạng xã hội để giới thiệu dịch vụ, người kinh doanh homestay tại địa phương còn phải tiếp cận các công cụ phục vụ quản lý hoạt động lưu trú.

Thêm kỹ năng để người dân làm du lịch

Theo số liệu được Báo Lai Châu công bố ngày 26/10, tỉnh có 14 điểm du lịch cộng đồng được công nhận. Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ước đón hơn 1,5 triệu lượt khách, trong đó gần 75.000 lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch ước vượt 1.332 tỷ đồng.

Đây là số liệu toàn ngành du lịch Lai Châu, không phải lượng khách và doanh thu riêng của các điểm du lịch cộng đồng.

Theo ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, ngành tiếp tục hỗ trợ người dân số hóa dịch vụ, tập huấn kỹ năng chụp ảnh, viết nội dung giới thiệu, đăng bán phòng và thanh toán trực tuyến. Các cơ sở lưu trú cũng được khuyến khích sử dụng phần mềm quản lý phòng, doanh thu và tiếp nhận đánh giá của du khách.

Tại Sin Suối Hồ và Sì Thâu Chải, người dân đã bước đầu tham gia cả khâu quảng bá, tiếp nhận khách và sử dụng công nghệ trong quản lý kinh doanh. Việc nâng cao kỹ năng số được triển khai song song với phát triển dịch vụ và gìn giữ những giá trị văn hóa của cộng đồng.

Từ những hoạt động đang được thực hiện, chuyển đổi số không còn chỉ là công việc của các cơ quan quản lý mà đã trở thành một phần trong hoạt động của các hộ kinh doanh du lịch tại bản làng.