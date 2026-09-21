Người dân Bắc Kinh đổ xô bán thiết bị bay không người lái trước lệnh cấm toàn thành phố

Biển báo "Khu vực cấm máy bay không người lái" ở Bắc Kinh vào ngày 19-9-2026

Quy định mới không chỉ cấm vận hành mà còn cấm sở hữu và lưu trữ thiết bị không người lái trong phạm vi Thủ đô Trung Quốc.

Do đó, người dân phải xử lý toàn bộ thiết bị trước thời hạn quy định, kể cả những chiếc chỉ được sử dụng để chụp ảnh hoặc phục vụ sở thích cá nhân.

Tại nhiều điểm thu mua được cấp phép, người dân xếp hàng chờ thẩm định và thương lượng giá bán.

Người bán drone trước ngày 31-10 được hỗ trợ bằng 30% giá trị bán lại, tối đa 3.000 nhân dân tệ (450 USD). Mức hỗ trợ giảm còn 15% trong giai đoạn từ ngày 1 đến 14-11.

Chủ sở hữu drone cũng có thể tái chế thiết bị để nhận 200 nhân dân tệ hoặc chuyển thiết bị không người lái ra khỏi Bắc Kinh miễn phí.

Các đợt bán tháo khiến giá drone đã qua sử dụng giảm mạnh. Một người chơi drone cho biết giá thu mua giảm tới 40% và phàn nàn rằng phải bán 5 thiết bị với mức thấp hơn nhiều so với giá mua ban đầu.

Trong khi đó, một số chủ sở hữu cho rằng biện pháp này là cần thiết để bảo đảm an toàn và quản lý không phận tại Thủ đô.

Bắc Kinh cho biết lệnh cấm nhằm “bảo vệ an ninh Thủ đô”. Lo ngại về an toàn không phận gia tăng sau khi một máy bay hạng nhẹ đâm vào tòa nhà cao nhất thành phố hồi tháng 6-2026, khiến phi công thiệt mạng và 13 người bị thương, đồng thời làm gián đoạn tạm thời đường bay tới một sân bay quốc tế.

Trung Quốc có khoảng 3,285 triệu drone đăng ký tính đến cuối năm 2025. Tuy nhiên, tại nhiều tỉnh thành nước này, người sở hữu thiết bị không nhất thiết phải đăng ký, nên số lượng drone thực tế có thể cao hơn.

Theo The Manila Times