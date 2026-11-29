Theo cuộc thăm dò do tổ chức More in Common thực hiện và được báo The Independent tiếp cận độc quyền, với 2.533 người trưởng thành trong thời gian từ ngày 20 đến 23/11, có 55% số người được hỏi cho rằng thỏa thuận mới mang lại lợi ích cho Anh hoặc đem lại lợi ích tương đương cho cả Anh và EU. Tỷ lệ đánh giá thỏa thuận không có lợi là 31%, trong khi 14% chưa đưa ra ý kiến.

Đáng chú ý, 52% người tham gia khảo sát cho biết sẵn sàng chấp nhận nguy cơ tái bùng phát tranh cãi chính trị về Brexit nếu Anh có thể xây dựng quan hệ gần gũi hơn với EU. Trong khi đó, 33% không muốn khơi lại những bất đồng từng gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội Anh. Tỷ lệ ủng hộ việc tăng cường quan hệ với EU trong nhóm cử tri Công đảng lên tới 80%.

Một điểm đáng chú ý khác trong khảo sát là quan điểm của người dân về tương lai quan hệ Anh - EU. Có 39% số người được hỏi cho rằng Thủ tướng muốn đưa Anh tái gia nhập EU, trong khi 34% nhận định mục tiêu của ông là tăng cường hợp tác nhưng không trở lại tư cách thành viên. Chỉ 13% cho rằng chính phủ muốn duy trì quan hệ như hiện nay.

Liên quan đến khả năng tái gia nhập EU, khoảng 2/3 số người tham gia khảo sát cho rằng quyết định này cần được thông qua bằng một cuộc trưng cầu dân ý mới. Quan điểm này cũng được Thủ tướng Anh đề cập khi khẳng định việc trở lại EU mà không tổ chức một cuộc bỏ phiếu toàn dân về vấn đề này là điều khó có thể chấp nhận.

Về phía chính phủ, người phát ngôn Chính phủ Anh cho biết những bất cập trong quan hệ hậu Brexit đã khiến doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thủ tục hành chính tốn kém, đồng thời làm gia tăng áp lực đối với giá thực phẩm. Thỏa thuận mới đạt được giữa Anh và EU được kỳ vọng sẽ đơn giản hóa các quy định thương mại, giảm chi phí cho doanh nghiệp, tạo thêm cơ hội cho thanh niên và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn vấp phải sự phản đối từ một số lực lượng chính trị. Lãnh đạo đảng Cải cách Anh Nigel Farage tuyên bố sẽ hủy bỏ toàn bộ thỏa thuận nếu đảng này giành chiến thắng trong bầu cử. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Bảo thủ Kemi Badenoch cho rằng việc khơi lại tranh luận Brexit là điều không cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Kết quả khảo sát cho thấy, dù những tranh cãi xung quanh Brexit vẫn hiện hữu, một bộ phận đáng kể người dân Anh đang quan tâm nhiều hơn đến lợi ích kinh tế và triển vọng hợp tác với châu Âu. Đây có thể là cơ sở để chính phủ Anh tiếp tục tìm kiếm những bước đi mới trong quan hệ với EU, song việc lựa chọn mức độ gắn kết sâu hơn vẫn sẽ là vấn đề gây tranh luận trong đời sống chính trị nước này.