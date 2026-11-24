Ghi nhận trong chiều tối 24/11, khu vực trung tâm TP.HCM, đặc biệt là đường đi bộ Nguyễn Huệ, trở nên nhộn nhịp khi đông đảo người dân và du khách từ nhiều nơi đổ về tham quan, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Nhiều gia đình đưa con em đến vui chơi, các nhóm bạn trẻ tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc bên các không gian trang trí, sân khấu và khu vực trình diễn nghệ thuật.

CBCS Phòng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Không chỉ có người dân sinh sống tại TP.HCM, nhiều du khách từ các địa phương khác cũng tìm đến khu vực trung tâm để hòa mình vào không khí ngày hội. Các hoạt động trình chiếu ánh sáng, công nghệ mapping và biểu diễn nghệ thuật thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng sôi động giữa lòng Thành phố.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sẵn sàng trước mọi diễn biến có thể xảy ra

Chị Nguyễn Phan Thị Hồng Thái, một người dân TP.HCM, cho biết chị lựa chọn xe buýt để di chuyển đến khu vực trung tâm nhằm thuận tiện tham quan. Theo chị, việc đi sớm giúp tránh được tình trạng ùn tắc giao thông.

Chị Hồng Thái chia sẻ với phóng viên trong Ngày Văn hoá Việt Nam

Đặc biệt, không gian trình chiếu mapping với hiệu ứng ánh sáng, hình ảnh sinh động để lại nhiều ấn tượng. Chị cũng bày tỏ sự háo hức chờ đợi các chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra trong buổi tối.

Du khách trong và ngoài nước hướng về phố đi bộ Nguyễn Huệ trong tối 24/11

Trong khi đó, anh Nguyễn Anh Dũng (TPHCM), cho biết việc di chuyển bằng tuyến Metro khá thuận tiện. Dũng nhận thấy không khí tại khu vực tổ chức đông vui hơn thường ngày, đồng thời mong muốn văn hóa Việt Nam được giới thiệu, lan tỏa rộng rãi hơn đến du khách quốc tế và những người Việt Nam ở nước ngoài trở về quê hương.

Anh Nguyễn Anh Dũng bày tỏ sự an tâm khi tham gia vui chơi dưới sự hỗ trợ và bảo vệ của CBCS Công an TPHCM

Lượng người đổ về khu vực trung tâm tăng cao cũng kéo theo nhu cầu gửi phương tiện tăng mạnh. Tại các điểm giữ xe xung quanh khu vực tổ chức hoạt động, nhiều phương tiện nối nhau vào gửi. Một số bãi xe ghi nhận tình trạng đông kín, thậm chí hết chỗ từ sớm, người dân phải chờ đến lượt để tìm vị trí gửi xe thuận tiện cho việc tham quan.

Du khách rạng rỡ "check in" nhân Ngày Văn hoá Việt Nam

Trước tình hình trên, lực lượng Công an cùng các đơn vị chức năng triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự, điều tiết giao thông tại các tuyến đường dẫn vào khu vực trung tâm và những nơi tập trung đông người.

Cán bộ, chiến sĩ phối hợp hướng dẫn phương tiện di chuyển, hỗ trợ phân luồng giao thông, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về dừng, đỗ xe, góp phần hạn chế tình trạng ùn ứ tại các tuyến đường.

Khu vực bãi giữ xe phục vụ người dân được bố trí thuận tiện

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực tổ chức các hoạt động cũng được chú trọng. Lực lượng chức năng duy trì sự hiện diện tại các khu vực đông người, chủ động hỗ trợ, hướng dẫn người dân và du khách khi cần thiết, góp phần bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, thông suốt.

Sự hỗ trợ của lực lượng Công an và các đơn vị chức năng góp phần tạo tâm lý an tâm cho người dân khi tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm. Qua đó, người dân có thể thoải mái hòa mình vào không khí ngày hội, tận hưởng những chương trình văn hóa, nghệ thuật mà không phải quá lo lắng về tình hình an ninh, trật tự và giao thông tại khu vực trung tâm.

Không khí lễ hội tại TPHCM

Sự hiện diện đông đảo của người dân và du khách tại các không gian công cộng không chỉ tạo nên diện mạo sôi động cho trung tâm TP.HCM về đêm mà còn góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc. Thông qua những hoạt động thiết thực, Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành dịp để cộng đồng gặp gỡ, giao lưu, trải nghiệm và thêm trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống.

Cùng với sự hưởng ứng tích cực của người dân, công tác bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh Thành phố văn minh, an toàn và thân thiện trong mắt người dân, du khách trong nước và quốc tế.

ĐƯỜNG SÁCH NGUYỄN VĂN BÌNH RỘN RÀNG KHÔNG KHÍ NGÀY HỘI VĂN HÓA Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Đường sách Nguyễn Văn Bình trở thành điểm dừng chân thu hút đông đảo người dân và du khách. Không gian nơi đây được trang trí với cờ Tổ quốc, các khu vực trưng bày sách, hình ảnh về lịch sử, kiến trúc và di sản văn hóa Việt Nam, tạo nên không khí vui tươi, đậm bản sắc dân tộc.

Du khách TPHCM về với đường sách Nguyễn Văn Bình

Nổi bật là khu trưng bày “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách” với nhiều đầu sách giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống; cùng không gian hình ảnh “Sài Gòn – Dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa”, giúp người tham quan có thêm góc nhìn về lịch sử, kiến trúc và đời sống văn hóa của Thành phố. Nhiều bạn trẻ hào hứng lựa chọn sách, tìm hiểu các ấn phẩm và vật phẩm mang đậm nét văn hóa Việt Nam. Hoàng Anh Minh (18 tuổi), sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, chia sẻ: “Mình đến đây là chủ yếu là để coi, tận hưởng cái không khí của Việt Nam cũng như là tìm thêm các cuốn sách mà mình hay đọc”.

Chị Nguyễn Thị Hồng Ánh say mê tìm hiểu lịch sử, văn hoá Việt Nam bên những trang sách

Trong khi đó, Nguyễn Thị Hồng Ánh (20 tuổi) cho rằng, việc tổ chức các hoạt động văn hóa tại những không gian công cộng, thu hút đông người giúp giới trẻ thêm hứng thú tìm hiểu các giá trị truyền thống, nhất là trong những dịp lễ hội.

Không gian triển lãm sách chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam

Không chỉ tạo điểm vui chơi, tham quan, các hoạt động tại Đường sách Nguyễn Văn Bình còn mang đến cách tiếp cận văn hóa gần gũi thông qua sách, hình ảnh và những trải nghiệm trực quan.

Đường sách Nguyễn Văn Bình mang đến cách tiếp cận văn hóa gần gũi thông qua sách, hình ảnh và những trải nghiệm trực quan

Qua đó, góp phần khơi gợi tình yêu văn hóa dân tộc, lan tỏa niềm tự hào về những giá trị truyền thống đến thế hệ trẻ và du khách.