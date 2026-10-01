Người dân An Giang tự nguyện giao nộp rùa đất lớn và Rồng Nam Mỹ

Người dân giao nộp cá thể rùa hoang dã cho Công an xã Tri Tôn

Trước đó, ngày 29.9, ông Nguyễn Hữu An (sinh năm 1975), ngụ ấp Tô Thủy, xã Tri Tôn, trong lúc bắt ốc bươu vàng trên ruộng gần nhà đã phát hiện một cá thể rùa hoang dã bò vào khu vực sân vườn. Sau khi bắt giữ, ông An chủ động mang cá thể rùa đến Công an xã Tri Tôn giao nộp.

Cá thể rùa có trọng lượng khoảng 6,5kg. Qua nhận định ban đầu, đây là rùa đất lớn, tên khoa học Heosemys grandis, thuộc Nhóm IIB trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật quản lý, bảo vệ.

Công an xã Tri Tôn sau đó phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực 1 Tri Tôn thực hiện thủ tục tiếp nhận, bàn giao cá thể rùa để chăm sóc, xử lý và bảo tồn theo quy định.

Người dân giao nộp cá thể Rồng Nam Mỹ cho Công an xã Thoại Sơn

Cùng ngày, anh Khưu Đại Cổ (sinh năm 1977), ngụ ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn, cũng tự nguyện đến Công an xã giao nộp một cá thể Rồng Nam Mỹ.

Theo anh Cổ, cá thể Rồng Nam Mỹ được người quen cho để nuôi làm cảnh. Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến việc nuôi nhốt động vật hoang dã, động vật ngoại lai và những nguy cơ tác động đến môi trường sinh thái, anh Cổ nhận thức được việc nuôi nhốt không đúng quy định và tự nguyện đem cá thể Rồng Nam Mỹ đến Công an xã giao nộp.

Công an xã Thoại Sơn đã tiếp nhận cá thể Rồng Nam Mỹ, đồng thời trao tặng anh Cổ phần quà gồm gạo và mì gói nhằm động viên, khích lệ tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc chủ động giao nộp động vật ngoại lai cho cơ quan chức năng.

Công an xã Thoại Sơn tặng gạo, mì gói động viên người dân giao nộp cá thể Rồng Nam Mỹ

Việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã, động vật ngoại lai góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng săn bắt, mua bán, nuôi nhốt trái phép; đồng thời chung tay bảo vệ động vật hoang dã, đa dạng sinh học và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh.