Người dân An Giang tự nguyện giao nộp chim diều hoa Miến Điện và cầy hương

Cá thể cầy hương nặng hơn 2 kg được người dân tự nguyện giao nộp và thả về môi trường tự nhiên

Ngày 17.9, anh Nguyễn Hữu Khánh, ngụ ấp Tân Khánh, xã Khánh Bình, mang một cá thể chim diều hoa Miến Điện nặng khoảng 2kg đến Công an xã Khánh Bình giao nộp.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Khánh Bình bàn giao cá thể chim cho Đội Kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang tiếp tục chăm sóc, bảo tồn và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trước đó, ngày 15.9, Công an xã Ba Chúc phối hợp với Hạt Kiểm lâm Khu vực I và Ban Quản lý rừng An Giang khu vực II tiếp nhận một cá thể cầy hương trưởng thành, nặng hơn 2kg, do anh Thái Đăng Khoa, sinh năm 2005, ngụ ấp Sóc Tức, xã Ba Chúc, tự nguyện giao nộp.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, trong lúc chăm sóc chuồng gà của gia đình, anh Khoa phát hiện cá thể cầy hương mắc vào lưới. Nhận thức đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, anh đã giữ con vật an toàn, không để bị thương và nhanh chóng thông báo cho Công an xã Ba Chúc.

Công an xã Khánh Bình bàn giao chim diều hoa Miến Điện nặng khoảng 2kg cho Đội Kiểm lâm cơ động chăm sóc, bảo tồn

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là cá thể cầy hương thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB. Sau khi hoàn tất các thủ tục, các đơn vị đã tổ chức chăm sóc và thả cá thể cầy hương về môi trường tự nhiên theo quy định.

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã thể hiện ý thức, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần bảo vệ các loài động vật rừng và gìn giữ đa dạng sinh học.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi phát hiện động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý hiếm, người dân cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan kiểm lâm gần nhất để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý; không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán hoặc giết hại trái pháp luật.