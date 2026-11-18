Người dân mang rồng Nam Mỹ đến trụ sở Công an phường Vĩnh Tế tự nguyện giao nộp. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Theo Công an tỉnh An Giang, trong hai ngày 16 và 17/11/2026, người dân trên địa bàn phường Vĩnh Tế đã đến trụ sở công an phường giao nộp 5 cá thể rồng Nam Mỹ có tổng trọng lượng 15,2 kg và một cá thể trăn đất nặng hơn 6 kg.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh An Giang về tuyên truyền, đấu tranh, xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản, Công an phường Vĩnh Tế đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không nuôi nhốt, săn bắt, mua bán động vật hoang dã.

Công an phường Vĩnh Tế bàn giao cho Hạt Kiểm lâm khu vực I các cá thể động vật do người dân tự nguyện giao nộp. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Vĩnh Tế đã bàn giao các cá thể cho Hạt Kiểm lâm khu vực I để chuyển đến Trạm cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me chăm sóc, cứu hộ theo quy định./.