Người dân An Giang tự nguyện giao nộp 5 cá thể rồng Nam Mỹ và một cá thể trăn đất
Người dân phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang vừa tự nguyện giao nộp 5 cá thể rồng Nam Mỹ và một cá thể trăn đất. Ngay sau khi tiếp nhận, công an phường đã bàn giao cả 6 cá thể cho kiểm lâm để chuyển đến Trạm cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me.
Theo Công an tỉnh An Giang, trong hai ngày 16 và 17/11/2026, người dân trên địa bàn phường Vĩnh Tế đã đến trụ sở công an phường giao nộp 5 cá thể rồng Nam Mỹ có tổng trọng lượng 15,2 kg và một cá thể trăn đất nặng hơn 6 kg.
Trước đó, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh An Giang về tuyên truyền, đấu tranh, xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản, Công an phường Vĩnh Tế đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không nuôi nhốt, săn bắt, mua bán động vật hoang dã.
Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Vĩnh Tế đã bàn giao các cá thể cho Hạt Kiểm lâm khu vực I để chuyển đến Trạm cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me chăm sóc, cứu hộ theo quy định./.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/nguoi-dan-an-giang-tu-nguyen-giao-nop-5-ca-the-rong-nam-my-va-mot-ca-the-tran-dat-18598.html