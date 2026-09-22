Người dân An Giang chủ động giao nộp chim diều hoa Miến Điện
Một cá thể chim diều hoa Miến Điện nặng khoảng 2 kg vừa được người dân ở xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng. Hành động này góp phần chung tay bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.
Theo Công an tỉnh An Giang, ngày 17/9, anh Nguyễn Hữu Khánh, ngụ ấp Tân Khánh, xã Khánh Bình, mang một cá thể chim diều hoa Miến Điện đến Công an xã Khánh Bình để tự nguyện giao nộp.
Cá thể chim có trọng lượng khoảng 2 kg. Trước đó, anh Khánh tiếp cận các thông tin tuyên truyền của cơ quan chức năng về bảo vệ động vật hoang dã, từ đó chủ động giao cá thể chim cho lực lượng chức năng thay vì tiếp tục nuôi giữ.
Sau khi tiếp nhận, Công an xã Khánh Bình đã bàn giao cá thể chim cho Đội Kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. Cá thể chim được tiếp tục chăm sóc, bảo tồn và xử lý theo quy định.
Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan chức năng không chỉ giúp bảo vệ một cá thể động vật mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo tồn thiên nhiên./.
Khuyến cáo từ cơ quan chức năng
Khi phát hiện động vật hoang dã, chim rừng bị thương, mắc bẫy hoặc đi lạc, người dân cần thông báo cho công an hoặc cơ quan kiểm lâm gần nhất để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tự ý săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển hoặc giết mổ động vật hoang dã trái quy định pháp luật.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/nguoi-dan-an-giang-chu-dong-giao-nop-chim-dieu-hoa-mien-dien-17314.html