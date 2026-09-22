Người dân An Giang chủ động giao nộp chim diều hoa Miến Điện

Anh Nguyễn Hữu Khánh (bìa phải) tự nguyện giao nộp cá thể chim diều hoa Miến Điện cho Công an xã Khánh Bình. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Theo Công an tỉnh An Giang, ngày 17/9, anh Nguyễn Hữu Khánh, ngụ ấp Tân Khánh, xã Khánh Bình, mang một cá thể chim diều hoa Miến Điện đến Công an xã Khánh Bình để tự nguyện giao nộp.

Cá thể chim có trọng lượng khoảng 2 kg. Trước đó, anh Khánh tiếp cận các thông tin tuyên truyền của cơ quan chức năng về bảo vệ động vật hoang dã, từ đó chủ động giao cá thể chim cho lực lượng chức năng thay vì tiếp tục nuôi giữ.

Công an xã Khánh Bình bàn giao cá thể chim diều hoa Miến Điện cho Đội Kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang để tiếp tục chăm sóc, bảo tồn. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Khánh Bình đã bàn giao cá thể chim cho Đội Kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. Cá thể chim được tiếp tục chăm sóc, bảo tồn và xử lý theo quy định.

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan chức năng không chỉ giúp bảo vệ một cá thể động vật mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo tồn thiên nhiên./.

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Khi phát hiện động vật hoang dã, chim rừng bị thương, mắc bẫy hoặc đi lạc, người dân cần thông báo cho công an hoặc cơ quan kiểm lâm gần nhất để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tự ý săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển hoặc giết mổ động vật hoang dã trái quy định pháp luật.