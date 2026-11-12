Người dân an cư, chính quyền an tâm

Lãnh đạo UBND xã Hiệp Đức đến kiểm tra tiến độ thi công và động viên hộ ông Huỳnh Thể đang xây dựng nhà mới. Ảnh: N.ĐOAN

Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030. Tùy theo trường hợp hộ di dời tập trung hoặc di dời xen ghép mà có các mức hỗ trợ khác nhau, gắn với vùng và nội dung thực hiện, như: di chuyển người và tài sản 30 triệu đồng/hộ; mua vật liệu làm nhà tại nơi ở mới 60-100 triệu đồng/hộ; hỗ trợ công trình nhà vệ sinh không quá 10 triệu đồng/hộ; hỗ trợ sản xuất không quá 22,5 triệu đồng/hộ...

An cư từ chính sách nhân văn

Khởi công từ tháng 9/2026, ngôi nhà mới của gia đình ông Huỳnh Thể (thôn Trà Linh, xã Hiệp Đức) đang dần hoàn thiện trên khu đất cao ráo dọc tuyến đường ĐH5. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND và hơn 200 triệu đồng vốn đối ứng, gia đình ông xây dựng được căn nhà kiên cố, an toàn hơn trước thiên tai.

Ông Thể chia sẻ: “Nhà cũ nằm ở vùng trũng thấp, mỗi mùa mưa bão cả gia đình lại tất bật dọn đồ chạy lụt. Nay được Nhà nước hỗ trợ di dời, xây nhà mới ở nơi cao ráo, chúng tôi rất phấn khởi, không còn phải thấp thỏm lo ngập lụt như trước”.

Từ nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND, căn nhà mới của hộ ông Nguyễn Văn Thắng (thôn Trà Linh) cũng đang được gấp rút thi công. Theo ông Nguyễn Phước Niên, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức, trong năm 2026 xã đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ từ Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND cho hai hộ đăng ký nhu cầu.

Xã Hiệp Đức chủ trương các trường hợp được hỗ trợ xây nhà mới đều phải đảm bảo hai tiêu chí: tránh lũ lụt và phòng chống bão. “Nhà xây mới có gác lửng hoặc đổ sàn để có phòng kiên cố chống bão và tuyệt đối phải di dời ra khỏi vùng ngập lụt, nguy cơ sạt lở. Năm nay xã đã hỗ trợ xây mới khoảng 30 nhà giúp người dân di dời từ vùng ngập lụt đến nơi ở mới, từ nguồn hỗ trợ theo Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND và các nguồn xã hội hóa”, ông Niên nói.

Tại xã Trà Liên, dự kiến đến giữa tháng 11/2026, nhà mới của hai hộ đủ điều kiện đăng ký hỗ trợ theo Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng. Phó Chủ tịch UBND xã Trà Liên Nguyễn Đình Thông cho biết, qua rà soát, giai đoạn 2026 - 2027, toàn xã có 27 hộ đăng ký nhu cầu hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai.

Theo đó, mỗi hộ đủ điều kiện được hỗ trợ tổng kinh phí 179 triệu đồng để di chuyển nhà ở, tài sản, mua vật liệu làm nhà tại nơi ở mới và xây dựng các hạng mục thiết yếu như nhà vệ sinh, nền nhà, bể chứa nước, hệ thống điện. “Các trường hợp được hỗ trợ di dời đến nơi ở mới rất phấn khởi, chính quyền địa phương an tâm hơn trong ứng phó với thiên tai. UBND xã Trà Liên đã có văn bản đề nghị ban nhân dân các thôn tiếp tục rà soát, đề xuất các hộ đủ điều kiện được hỗ trợ theo Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND để sớm phê duyệt thực hiện”, ông Thông chia sẻ.

Lãnh đạo UBND xã Hiệp Đức đến thăm hỏi, nắm tình hình người dân được hỗ trợ di dời từ vùng thấp lụt đến xây nhà mới ở nơi cao ráo. Ảnh: N.ĐOAN

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện

Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND, từ nguồn kinh phí được UBND thành phố phân bổ tại Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 7/9/2026, UBND xã Phước Chánh đã rà soát đối tượng và triển khai hỗ trợ nhà ở theo hình thức ổn định tại chỗ, phù hợp với điều kiện thực tế của các hộ gia đình.

Tính đến cuối tháng 10/2026, UBND xã đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà với kinh phí 550 triệu đồng, đạt 91,67% tổng nguồn vốn được phân bổ (600 triệu đồng). Sau khi được nghiệm thu, các hộ gia đình đã đưa nhà ở vào sử dụng.

Theo ông Lê Đình Tài, Chủ tịch UBND xã Phước Chánh, trước khi UBND thành phố phân bổ kinh phí theo Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND, UBND xã đã hỗ trợ bố trí 6 hộ nghèo, cận nghèo từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia ra tái định cư tại khu giãn dân thôn Tà Dê mới được đầu tư xây dựng.

“Thời gian tới, UBND xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và trưởng thôn thường xuyên nắm tình hình, rà soát, cập nhật danh sách các hộ sinh sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét hoặc các nguy cơ khác ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản; xác định nhu cầu, điều kiện và phương án di dời, bố trí phù hợp với từng hộ”, ông Tài nói.

UBND thành phố đang tập trung chỉ đạo khẩn trương đẩy nhanh tiến độ di dời, bố trí, ổn định dân cư nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân trong mùa mưa bão năm 2026.

Tại Công văn số 11081 ban hành ngày 26/10/2026, UBND thành phố yêu cầu UBND cấp xã tiếp tục rà soát, kịp thời bổ sung các khu vực, hộ dân mới phát sinh nguy cơ mất an toàn vào phương án di dời, bố trí dân cư theo quy định. Các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phương án, dự án di dời đã được phê duyệt; phấn đấu giải ngân hết kinh phí được giao trong năm 2026 bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, hiệu quả.