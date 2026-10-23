Người dân 3 địa phương phía Đông TP.HCM bốc thăm 91 lô đất tái định cư

Ngày 23/10, UBND phường Phú Mỹ (TP.HCM) tổ chức bốc thăm đất tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án giao thông, công nghiệp và đô thị tại phường Phú Mỹ, phường Tân Hải và xã Châu Pha.

Người dân phấn khởi bốc thăm đất tái định cư.

Đợt này, có 77 hộ dân được bố trí bốc thăm 91 lô đất tái định cư. Trong đó, phường Phú Mỹ có 49 hộ với 55 lô; phường Tân Hải có 11 hộ với 11 lô; xã Châu Pha có 17 hộ với 25 lô. Tại phường Phú Mỹ, có 44 hộ thuộc dự án ĐT991 nối dài (đoạn từ quốc lộ 51 đến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải). Còn lại là 5 hộ thuộc dự án đường quy hoạch R, khu 35ha đô thị mới Phú Mỹ.

Tại phường Tân Hải, các hộ dân có đất thu hồi phục vụ các dự án đường 991B, Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, nâng cấp và mở rộng đường Hội Bài - Tóc Tiên, đường Láng Cát - Long Sơn.

Công tác bốc thăm tái định cư có sự giám sát của nhiều đơn vị.

Trong khi đó, tại xã Châu Pha, việc bố trí tái định cư phục vụ các dự án mở rộng đường Phú Mỹ - Tóc Tiên, nâng cấp và mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Buổi bốc thăm được chia thành hai phiên, sáng dành cho các hộ dân phường Phú Mỹ, buổi chiều dành cho các hộ phường Tân Hải và xã Châu Pha.

Đại diện chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các đơn vị liên quan tham gia theo dõi, giám sát.

Lực lượng công an và Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Mỹ cũng được bố trí để bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực tổ chức.

Người dân lần lượt bốc thăm đất tái định cư sớm ổn định cuộc sống.

Có đất bị thu hồi để thực hiện dự án tỉnh lộ 991 nối dài, ông Chiến Trường, ngụ phường Phú Mỹ, tham gia bốc thăm với mong muốn sớm được bố trí nơi ở mới, ổn định cuộc sống.

Ông Trường chia sẻ, việc triển khai các dự án giao thông là cần thiết để cải thiện hạ tầng, tăng khả năng kết nối và tạo động lực phát triển cho khu vực. Tuy nhiên, đối với người dân có đất bị thu hồi, việc được bố trí tái định cư phù hợp, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và sớm ổn định cuộc sống cũng là vấn đề được quan tâm.

Theo ông Trường, khi công tác tái định cư được thực hiện rõ ràng, minh bạch, người dân sẽ có thêm cơ sở để phối hợp với chính quyền, sớm bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Các thủ tục được triển khai nhanh chóng thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của bà con.

Tỉnh lộ 991 nối dài là một trong những dự án giao thông đáng chú ý tại khu vực Phú Mỹ, được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 4 TP.HCM và hệ thống giao thông phục vụ cảng biển.

Theo thông tin dự án, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 10,09km, điểm đầu tại phường Phú Mỹ và điểm cuối tại phường Tân Thành. Tuyến được chia thành hai đoạn, gồm đoạn dài 3,13km từ quốc lộ 51 đến gần nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đoạn dài 6,96km từ nút giao cao tốc đến nút giao Vành đai 4.

Theo quy hoạch, tuyến đường có tốc độ thiết kế 80km/h, mặt cắt ngang rộng 57m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn song hành, lề đường và dải phân cách. Riêng nút giao tỉnh lộ 991 với quốc lộ 51 được định hướng đầu tư cầu vượt, hầm chui, tổ chức giao thông ba tầng cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 8.330 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 4.929 tỷ đồng; chi phí xây dựng tuyến đường khoảng 3.400 tỷ đồng. Theo kế hoạch trước đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện từ quý I/2026 - IV/2027.

Dự án dự kiến khởi công trong quý I/2027 và hoàn thành vào quý I/2030. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng nâng cao năng lực kết nối giữa khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải với mạng lưới cao tốc và đường vành đai. Từ đó tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, giảm áp lực lên các tuyến giao thông hiện hữu, đồng thời mở rộng dư địa phát triển công nghiệp, logistics và đô thị tại khu vực phía Đông TP.HCM.