Người đái tháo đường nên ăn mướp đắng sống hay nấu chín?

NỘI DUNG 1. Tác động của mướp đắng sống đối với người bị đái tháo đường 2. Tác động của mướp đắng nấu chín đối với người bị đái tháo đường 3. Mướp đắng sống hay chín tốt hơn cho người đái tháo đường? 4. Lưu ý khi dùng mướp đắng

Mướp đắng (khổ qua) từ lâu đã được xem là thực phẩm quen thuộc hỗ trợ cải thiện và kiểm soát mức đường huyết cho người mắc đái tháo đường type 2.

Các hoạt chất sinh học trong mướp đắng có khả năng cải thiện cách thức cơ thể sử dụng đường tại các mô, đồng thời thúc đẩy quá trình tiết insulin điều hòa lượng đường trong máu.

Tuy nhiên, nhiều người bệnh vẫn thắc mắc nên ăn mướp đắng sống hay nấu chín để đạt hiệu quả tốt nhất mà không gây hại dạ dày.

1. Tác động của mướp đắng sống đối với người bị đái tháo đường

Người đái tháo đường có thể ăn cả mướp đắng sống hoặc nấu chín, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và hệ tiêu hóa. Ảnh minh họa AI

Ăn mướp đắng sống dưới dạng làm nộm, ăn kèm chà bông hoặc ép lấy nước tươi giúp giữ lại trọn vẹn các vi chất dinh dưỡng và hoạt chất sinh học.

Hiệu quả hỗ trợ hạ đường huyết: Khi ăn sống, mướp đắng bảo toàn 100% hàm lượng vitamin C cùng các enzyme và polyphenol tự nhiên. Những chất này hỗ trợ thúc đẩy chuyển hóa đường nhanh hơn và làm chậm quá trình hấp thu glucose tại đường ruột.

Rủi ro đối với hệ tiêu hóa: Mướp đắng sống có vị đắng gắt và chứa hàm lượng acid hữu cơ đậm đặc. Nếu người bệnh đái tháo đường ăn quá nhiều mướp đắng sống hoặc ăn khi đói có thể gặp phải các tình trạng kích ứng dạ dày, đầy hơi, buồn nôn hoặc tiêu chảy. Ngoài ra, nếu không loại bỏ kỹ phần hạt và màng trắng bên trong, nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa càng gia tăng.

2. Tác động của mướp đắng nấu chín đối với người bị đái tháo đường

Chế biến mướp đắng qua nhiệt độ như xào, hấp, nấu canh hay hầm là phương pháp sử dụng phổ biến và an toàn cho đa số người bệnh.

Độ an toàn cho đường tiêu hóa: Quá trình nhiệt luyện làm mềm cấu trúc xơ của quả và giảm bớt độ đắng gắt. Mướp đắng nấu chín êm dịu cho niêm mạc dạ dày, thích hợp cho người tuổi trung niên, người cao tuổi mắc đái tháo đường kèm theo tiền sử đau dạ dày hoặc tiêu hóa kém.

Mức độ bảo toàn dưỡng chất: Việc đun nấu sẽ làm thất thoát khoảng 20% – 40% lượng vitamin C nhạy cảm với nhiệt. Tuy nhiên, nhiệt độ lại giúp giải phóng một số chất chống oxy hóa giúp cơ thể hấp thu dễ dàng hơn. Các chất hỗ trợ hạ đường huyết cơ bản vẫn được giữ lại nếu mướp đắng chỉ được xào hoặc nấu vừa chín tới, không ninh hầm quá nhừ.

3. Mướp đắng sống hay chín tốt hơn cho người đái tháo đường?

Cả hai cách ăn mướp đắng sống và chín đều mang lại giá trị tích cực trong việc hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Người bệnh có thể linh hoạt lựa chọn dựa trên thể trạng tiêu hóa của bản thân:

Nên ăn sống (hoặc uống nước ép) khi có hệ tiêu hóa khỏe mạnh, không bị bệnh lý dạ dày và muốn tận dụng tối đa lượng vitamin C cũng như các chất chống oxy hóa. Khi ăn sống, cần lưu ý nạo sạch phần hạt già và màng trắng bên trong để tránh kích ứng dạ dày.

Nên ăn nấu chín khi bị đau dạ dày, hay bị đầy hơi, lạnh bụng, hoặc là người cao tuổi. Để tránh làm mất vi chất, nên chế biến theo cách xào nhanh với trứng, thịt nạc hoặc nấu canh vừa chín tới, tránh đun đi đun lại nhiều lần.

4. Lưu ý khi dùng mướp đắng

Mặc dù mướp đắng hỗ trợ điều hòa đường huyết rất tốt, người bệnh đái tháo đường cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn sau để tránh tác dụng phụ:

Tần suất hợp lý: Chỉ nên ăn mướp đắng từ 2 đến 3 bữa mỗi tuần. Tiêu thụ quá nhiều mướp đắng hàng ngày có thể gây rối loạn tiêu hóa hoặc tiêu chảy.

Tránh nguy cơ tụt đường huyết đột ngột: Mướp đắng có tác dụng hỗ trợ hạ đường huyết. Nếu bạn đang sử dụng các loại thuốc hạ đường huyết kê đơn hoặc tiêm insulin, việc ăn lượng lớn mướp đắng cùng lúc có thể làm chỉ số đường huyết giảm quá thấp. Cần theo dõi sát sao chỉ số đường huyết và tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị.

Không thay thế thuốc chữa bệnh: Mướp đắng chỉ đóng vai trò là thực phẩm hỗ trợ trong chế độ ăn uống, hoàn toàn không thể thay thế phác đồ điều trị y khoa của bác sĩ.

Các trường hợp cần tránh: Phụ nữ mang thai mắc đái tháo đường thai kỳ (đặc biệt trong 3 tháng đầu), người có tiền sử huyết áp thấp, mắc bệnh gan thận nặng hoặc thiếu men G6PD nên hạn chế hoặc tránh dùng mướp đắng.