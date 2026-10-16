Người đại biểu bền bỉ đưa tiếng nói từ thực tiễn vào chính sách

Hơn 10 năm tham gia Quốc hội, bà để lại dấu ấn bằng những ý kiến trách nhiệm trong xây dựng pháp luật, giám sát thực thi chính sách và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Với bà, hoạt động của người đại biểu dân cử không chỉ dừng lại ở nghị trường mà còn phải góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân.

Tiếng nói góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu khai mạc tọa đàm lấy ý kiến xây dựng pháp luật liên quan đến hàng hải, môi trường biển.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga sinh năm 1976 tại xã Nam Thanh Miện, thành phố Hải Phòng. Bà từng công tác tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương, sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí như, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Hải Dương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương (cũ). Từ năm 2020 đến nay, bà giữ cương vị Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Là nữ đại biểu dân cử, bà luôn bản lĩnh, sâu sát thực tiễn, trách nhiệm, tâm huyết, tích cực đổi mới và có nhiều ý kiến thẳng thắn tại nghị trường Quốc hội. Nhiều ý kiến, kiến nghị của bà đã được cơ quan chức năng tiếp thu trong quá trình hoàn thiện chính sách, góp phần nâng cao tính khả thi của các quy định pháp luật và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tiễn của người dân.

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, khi thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tạo đột phá trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật (sau được Quốc hội ban hành là Nghị quyết số 197/2025/QH15), đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đã bày tỏ sự tán thành cao đối với sự cần thiết ban hành Nghị quyết.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo, bà trực tiếp có ý kiến tham gia cần bổ sung cơ chế thúc đẩy, khuyến khích trong công tác này, trong đó có nội dung đề nghị thành lập Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách pháp luật ngoài ngân sách, hoạt động không vì lợi nhuận nhằm đa dạng hóa nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm tính linh hoạt, hỗ trợ kịp thời cho những đề án, dự án chưa được nhà nước cấp kinh phí. Bà cũng đề nghị Chính phủ làm rõ tính khả thi trong huy động nguồn lực xã hội, quy định minh bạch về tỷ lệ sử dụng giữa quỹ và ngân sách nhà nước tránh chồng chéo, kém hiệu quả.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga thường xuyên chủ trì các cuộc làm việc với cơ sở để nắm bắt thực tế.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga dành nhiều tâm sức tham gia và trực tiếp góp ý vào dự thảo quy định về việc phát triển ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng và thi hành pháp luật.

Tiếp thu các ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga và một số đại biểu khác, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp xây dựng, vận hành Cổng Pháp luật quốc gia. Ngày 31/5/2025, Cổng Pháp luật quốc gia (địa chỉ truy cập là: phapluat.gov.vn) chính thức khai trương. Đặc biệt, trên Cổng Pháp luật quốc gia đã tích hợp công cụ AI pháp luật.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV chia sẻ, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga là người nhiệt tình, trách nhiệm trong nghiên cứu, tham gia xây dựng các dự án luật và đóng góp ý kiến tại nghị trường. Qua các phiên thảo luận tại Quốc hội, những ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga góp phần làm rõ các vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng chính sách, hoàn thiện quy định pháp luật, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi và cơ hội phát triển của người dân trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa. Đây đều là những lĩnh vực có tác động sâu rộng đến đời sống xã hội, được cử tri đặc biệt quan tâm. Những đóng góp xuất phát từ thực tiễn, có tính xây dựng của đại biểu Quốc hội rất cần thiết, giúp các cơ quan có thêm cơ sở xem xét, hoàn thiện chính sách, bảo đảm các quy định khi ban hành phù hợp hơn với cuộc sống.

Đồng hành với nhân dân bằng trí tuệ và trái tim nồng ấm

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (thứ 3, trái sang) cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng tặng quà gia đình chính sách.

Song song với hoạt động tại nghị trường, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga luôn dành sự quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn. Bà tích cực tham gia phản biện, đề xuất giải pháp nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, việc làm và an sinh xã hội cho người dân. Trong quá trình tiếp xúc cử tri, bà lắng nghe nhiều kiến nghị, tiếp nhận đơn thư phản ánh của công dân và theo dõi việc giải quyết vụ việc liên quan đến quyền lợi của người dân.

Ông Nguyễn Viết Lâm, từng là chủ hộ kinh doanh các thể tại tỉnh Tuyên Quang cho biết, Bảo hiểm xã hội địa phương không chi trả lương hưu tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho ông do những vướng mắc trong quy định của pháp luật. Để bảo vệ quyền lợi cá nhân, ông đã gửi đơn kiến nghị đến nhiều cơ quan từ Trung ương đến địa phương, thậm chí khởi kiện cơ quan Bảo hiểm xã hội ra tòa án nhưng trong suốt 5 năm, vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Trong quá trình này, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cùng ông Nguyễn Viết Lâm và một số hộ kinh doanh cá thể đối thoại trực tiếp với đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam để làm rõ, đề xuất giải pháp đảm bảo quyền lợi cho người dân. Tại nghị trường, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga tiếp tục gửi phiếu chất vấn đến cơ quan liên quan. Với sự đồng hành của đại biểu cùng sự vào cuộc của cơ quan chức năng, ông Lâm và nhiều chủ hộ kinh doanh cá thể khác sau đó đã được giải quyết quyền lợi chính đáng của bản thân.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (trái) trò chuyện với cử tri.

Ông Nguyễn Viết Lâm chia sẻ, với những phát biểu thẳng thắn, đúng trọng tâm của đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, các vướng mắc trong chi trả bảo hiểm xã hội cho hàng nghìn trường hợp như ông đã được giải quyết.

Một nội dung đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga dành nhiều tâm sức là kiến nghị cơ quan tòa án xem xét xác định cha cho con trong trường hợp người cha không thừa nhận con, ảnh hưởng đến quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng của trẻ. Với bà, mỗi kiến nghị không đơn thuần là một hồ sơ hành chính mà còn gắn với quyền lợi, tương lai và cuộc sống của những con người cụ thể.

Trên cương vị Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, bà tham gia nhiều hoạt động giám sát, khảo sát về giáo dục, y tế, an sinh xã hội, phụ nữ, trẻ em... Qua đó, bà kiến nghị giải quyết những bất cập phát sinh từ thực tế, trong đó, có việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên Quốc lộ 5A, thuộc địa phận huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cũ và hạ ngầm đường dây điện trên đường Nguyễn Chế Nghĩa, thuộc huyện Gia Lộc cũ.

Sự quan tâm đến phụ nữ, trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn còn được bà cụ thể hóa bằng hoạt động an sinh xã hội. Trong nhiều năm, bà trực tiếp tham mưu, phối hợp tổ chức các chương trình thăm hỏi, tặng quà người có công, gia đình chính sách và trường hợp khó khăn, với 810 suất quà, trị giá gần 700 triệu đồng. Năm 2022, bà nhận hỗ trợ nuôi dưỡng em Vũ Hải Dương, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cũ và tặng em xe máy khi học hành đỗ đạt. Năm 2024, bà tiếp tục nhận hỗ trợ bốn chị em mồ côi tại thôn Trụ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng cũ, mức 500.000 đồng mỗi cháu đến khi các em học hết lớp 12.

Bên cạnh trực tiếp hỗ trợ, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga thường xuyên vận động doanh nghiệp tham gia các chương trình chăm lo dịp Tết Nguyên đán, kết nối nguồn lực xã hội với những hoàn cảnh cần giúp đỡ. Bà tích cực tham gia Câu lạc bộ nữ đại biểu Quốc hội, Câu lạc bộ nữ đại biểu dân cử cấp tỉnh và các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Thông qua các diễn đàn, bài viết và trả lời phỏng vấn báo chí, bà góp phần tuyên truyền về bình đẳng giới, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện đại.

Là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, bà đã xuất bản nhiều cuốn sách, tập thơ, trong đó có những tác phẩm viết về phụ nữ và cuộc sống. Năm 2025, bà đoạt giải B tại Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.

Với những đóng góp, cống hiến, bà Nguyễn Thị Việt Nga nhận nhiều khen thưởng của Trung ương và thành phố. Bà là một trong những cá nhân tiêu biểu của cả nước được Bộ Tư pháp vinh danh “Gương sáng pháp luật năm 2025”. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũ, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trao tặng bà Bằng khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Cùng với sự ghi nhận trong công tác của các cơ quan, sự tin tưởng của cử tri, đặc biệt là những người từng được bà đồng hành, hỗ trợ, chính là động lực để đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga tiếp tục thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử, kiên trì đưa những vấn đề từ thực tiễn đời sống vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách và pháp luật, mang lại lợi ích cho nhân dân, đất nước.