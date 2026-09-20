Người đặc biệt đồng hành với Emoura Phạm ở Miss Grand

Emoura Phạm chính thức nhập cuộc Miss Grand International 2026, mang dải sash Việt Nam và nhanh chóng thu hút sự chú ý trong những ngày đầu tại Thái Lan. Người đẹp nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả Việt Nam nhờ ngoại hình nổi bật, khả năng ngoại ngữ cùng nguồn năng lượng tích cực.

Emoura Phạm nhận sash Việt Nam tại Miss Grand International 2026.

Chỉ sau vài ngày xuất hiện tại cuộc thi, Emoura Phạm đã cho thấy sự tự tin trong giao tiếp và khả năng kết nối với những người xung quanh. Đại diện Việt Nam chủ động trò chuyện, giao lưu với các thí sinh quốc tế và tạo thiện cảm trong những hoạt động đầu tiên. Bên cạnh đó, khả năng sử dụng ngoại ngữ cũng giúp cô thuận lợi hơn khi tương tác với truyền thông và bạn bè quốc tế.

Đáng chú ý, phía sau những khoảnh khắc rạng rỡ của Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026 còn có sự đồng hành âm thầm của một nhân vật đặc biệt, đó là anh trai cô. Trong một số hình ảnh hậu trường được chia sẻ, anh trai Emoura Phạm xuất hiện bên cạnh em gái và đảm nhận công việc ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cô tại cuộc thi.

Anh trai đồng hành cùng Emoura Phạm trong hành trình chinh phục vương miện Miss Grand International 2026 tại Thái Lan.

Tuy anh trai của Emoura Phạm không trực tiếp can thiệp quá nhiều vào hành trình thi đấu của em gái nhưng vẫn cho thấy sự chu đáo, tận tình. Sự xuất hiện của anh mang đến cho người đẹp Việt Nam một điểm tựa tinh thần trong hành trình kéo dài gần một tháng tại Thái Lan.

Đặc biệt, anh trai Emoura Phạm cũng nhận được sự quan tâm từ truyền thông nước bạn. Một số phóng viên, truyền thông Thái Lan thường xuyên tiếp cận và phỏng vấn anh trong quá trình đồng hành cùng em gái. Những khoảnh khắc này khiến hình ảnh người anh phía sau đại diện Việt Nam được khán giả chú ý đặc biệt.

Theo lịch trình, Miss Grand International 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 18/9 và khép lại với đêm chung kết vào 10/10. Trong gần một tháng, các thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu, quảng bá, phần thi và chương trình bên lề trước khi bước vào những chặng quan trọng.

Trước đó, để chuẩn bị cho hành trình chinh phục vương miện tại Miss Grand International 2026, Emoura Phạm đã dành thời gian rèn luyện và hoàn thiện nhiều kỹ năng trước ngày lên đường. Những ngày đầu tại Thái Lan phần nào cho thấy sự chuẩn bị của người đẹp khi cô khá chủ động trong giao tiếp và giữ tinh thần năng động trước lịch trình dày đặc.

Đáng chú ý, Emoura Phạm từng nhận được sự chú ý từ ông Nawat Itsaragrisil - chủ tịch Miss Grand International. Trong một buổi livestream, ông Nawat dành lời khen cho đại diện Việt Nam: "Miss Grand Vietnam is so beautiful" (tạm dịch: Hoa hậu Hòa bình Việt Nam thật xinh đẹp). Nhận xét ngắn gọn này nhanh chóng được người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam quan tâm.

Emoura Phạm đang nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả sau vài ngày nhập cuộc Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm sinh năm 2000 tại TP.HCM, tên thật Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Emoura Phạm từng sống tại Việt Nam từ nhỏ trước khi sang Mỹ học phổ thông năm 15 tuổi.

Sở hữu chiều cao 1,7 m cùng số đo khoảng 79-59-92 cm, Emoura Phạm gây chú ý với diện mạo sắc sảo, phong thái hiện đại. Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2026, cô trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026. Với lợi thế về ngoại hình, ngoại ngữ và kinh nghiệm trình diễn, người đẹp đang nhận được sự quan tâm ngay từ những ngày đầu tại Thái Lan.