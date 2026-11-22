Khoảng 6 giờ ngày 21.11, tại bãi biển đối diện đường Lê Lợi, phường Nha Trang, một phụ nữ có dấu hiệu đuối nước. Người đàn ông phát hiện sự việc đã lao xuống cứu, nhưng sau đó cũng rơi vào tình trạng nguy hiểm. Nhân viên Đội cứu nạn, cứu hộ bãi biển cùng đồng nghiệp mang phao ra hỗ trợ.

Người phụ nữ được cứu sống; người đàn ông không qua khỏi. Sau khi tham gia đưa nạn nhân vào bờ, một nhân viên cứu hộ mệt rồi ngất xỉu, phải đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu.

Biển cấm bảo vệ cả người xuống nước lẫn người cứu hộ

Chiều cùng ngày, UBND phường Nha Trang phát cảnh báo khẩn, đề nghị người dân và du khách tuyệt đối không tắm biển, vui chơi dưới nước trong điều kiện sóng to, gió lớn; chấp hành biển cấm và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Các gia đình được yêu cầu giám sát trẻ em, không để trẻ tự xuống biển hoặc chơi tại khu vực sóng lớn.

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Một người gặp nạn ngoài biển có thể kéo theo nhiều người phải đối mặt với nguy hiểm. Đó là điều đau xót nhất từ diễn biến lần này: người đàn ông xuống nước để cứu người, rồi lực lượng cứu hộ phải tiếp tục lao ra cứu cả hai.

Lòng tốt của người ứng cứu đáng được trân trọng. Cũng chính vì trân trọng sự sống và sự hy sinh ấy, cần nhìn thẳng vào giới hạn của một cuộc cứu nạn giữa biển động. Có người cứu hộ ở gần không có nghĩa mọi tình huống đều có thể được đưa trở lại an toàn.

Theo thông tin công bố ngày 21.11, những ngày trước đó biển Nha Trang có sóng cao 2-3m; cơ quan chức năng đã đặt biển cấm tắm và khuyến cáo người dân, du khách không xuống nước.

Thấy người gặp nạn, báo lực lượng cứu hộ ngay

Trong cảnh báo khẩn, chính quyền địa phương yêu cầu nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện người gặp nạn, không tự lao xuống biển cứu nếu thiếu kỹ năng và phương tiện phù hợp.

Với gia đình đi biển, quyết định thay đổi một buổi tắm hay hủy một hoạt động dưới nước thường gây tiếc nuối, nhất là sau chặng đường dài. Nhưng khi biển đã có lệnh cấm, sự tiếc nuối ấy không thể là lý do để thử vận may.

Các cơ sở lưu trú, đơn vị đưa khách đi tham quan cũng có thể giúp ngăn rủi ro từ sớm bằng cách nhắc khách về cảnh báo tại bãi biển, thay vì để họ chỉ biết khi đã ra sát mép nước. Một lời nhắc đúng lúc, một lịch trình được điều chỉnh có thể tránh cho cả du khách và người cứu hộ một cuộc đối đầu không cần thiết với sóng dữ.