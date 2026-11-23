Xót xa tiễn biệt người cứu hộ 14 năm tận tụy với biển Nha Trang

Trong căn nhà nhỏ trên đường Võ Thị Sáu, phường Nam Nha Trang, 2 ngày qua, người thân, hàng xóm, đồng nghiệp và nhiều người dân không quen biết lần lượt đến viếng anh Phạm Sáng (sinh năm 1981). Không khí tang thương bao trùm căn nhà, nơi vợ và hai con gái anh vẫn chưa nguôi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của người chồng, người cha.

Nhiều người đến viếng, chia buồn với gia đình anh Sáng.

Trong số những người đến chia buồn có nhiều người dân thường xuyên tắm biển tại Nha Trang, thậm chí từ Diên Khánh tìm đến. Họ không phải người thân hay bạn bè của anh Sáng, nhưng từng biết, từng gặp người cứu hộ hiền lành, luôn tận tình hướng dẫn mọi người tắm biển an toàn.

Bà Huế, một người dân ở Nha Trang, cho biết những hôm thời tiết thất thường, bà thường nhắn tin hỏi anh Sáng tình hình biển có an toàn để tắm hay không. Lần nào anh cũng vui vẻ phản hồi, thông tin về tình hình sóng gió để bà và mọi người chủ động.

Còn chị Thảo (phường Nam Nha Trang) kể, trong những lần đi tắm biển, chị thường gặp anh Sáng. Ấn tượng của chị về người cứu hộ này là sự hiền lành, dễ mến và nhiệt tình. Anh thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn người dân lựa chọn khu vực an toàn để tắm biển.

Với nhiều người dân, anh Sáng không chỉ là một nhân viên cứu hộ mà còn là người quen thân thuộc mỗi khi họ đến biển.

Anh Sáng có 14 năm làm công việc cứu nạn, cứu hộ tại các bãi biển Nha Trang. Trong suốt thời gian đó, anh cùng đồng nghiệp nhiều lần lao xuống biển, hỗ trợ người dân và du khách gặp nạn giữa sóng lớn.

Sự ra đi của anh khiến những người từng sát cánh trong các ca cứu nạn không khỏi đau xót. "Anh Sáng là người hiền lành, sống tình cảm và rất có trách nhiệm với công việc. Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng đội, không ngại khó khăn, vất vả. Nghe tin anh gặp nạn rồi không qua khỏi, anh em trong đội ai cũng bàng hoàng, đau xót”, anh Dương Duy Tâm, thành viên Đội Cứu nạn, cứu hộ biển Nha Trang, không giấu được tiếc thương khi nhắc đến người đồng đội.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội Cứu nạn, cứu hộ biển Nha Trang, cũng đau xót trước sự mất mát quá lớn. "Trong quá trình công tác, anh Sáng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với nhiệm vụ được giao. Đây là công việc đặc thù, thường xuyên đối mặt với sóng to, gió lớn và nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng anh luôn sẵn sàng có mặt khi người dân, du khách cần giúp đỡ. Sự ra đi của anh là mất mát rất lớn đối với tập thể đơn vị”, ông Hùng chia sẻ.

Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ, sáng 21/11, tại khu vực bãi biển đối diện đường Lê Lợi, phường Nha Trang, một phụ nữ khoảng 50-60 tuổi có dấu hiệu đuối nước khi tắm biển.

Phát hiện sự việc, ông Nguyễn Duy An (sinh năm 1968, trú phường Nha Trang) lập tức lao xuống biển ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn, ông An cũng bị đuối sức, chới với giữa biển.

Nhiều người dù không quen biết anh Sáng cũng đã đến chia buồn.

Nhận được thông tin, anh Sáng cùng các thành viên Đội Cứu nạn, cứu hộ biển Nha Trang nhanh chóng mang phao ra hỗ trợ. Sau hơn 10 phút ứng cứu, cả hai người được đưa vào bờ. Người phụ nữ có sức khỏe ổn định, sau đó rời khỏi hiện trường. Riêng ông An đã tử vong.

Trong quá trình cứu người, anh Sáng bị kiệt sức, được đồng đội đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, anh không qua khỏi.

Người vợ bàng hoàng trước sự ra đi của chồng

Ngồi bên di ảnh chồng, chị Sương vẫn chưa thể tin người đàn ông gắn bó với mình suốt nhiều năm đã mãi mãi ra đi.

Chị kể, sáng 21/11, khi nhận tin chồng gặp nạn trong lúc cứu người đuối nước, chị ban đầu nghĩ anh chỉ bị thương nhẹ, nghỉ ngơi ít ngày sẽ hồi phục. Nhưng khi nghe tin anh phải nhập viện cấp cứu, chị lập tức chạy đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Chị Sương - vợ anh Sáng bàng hoàng trước sự ra đi của chồng.

Tại đây, các bác sĩ thông báo tình trạng của anh Sáng rất nặng, tiên lượng không qua khỏi. Chị Sương sốc nặng, gần như chết lặng trước thông tin ấy.

Chị Sương và anh Sáng vốn là bạn học từ thuở học sinh, dù anh lớn hơn chị hai tuổi. Sau khi tốt nghiệp THPT, chị theo học ngành sư phạm, còn anh chọn gắn bó với nghề biển. Sau này, hai người nên duyên vợ chồng, lần lượt đón hai con gái.

Hiện con gái lớn đang học lớp 12, con gái út học lớp 8. Chị Sương là giáo viên tại địa phương, còn anh Sáng ngoài công việc cứu hộ biển còn tranh thủ mua cá biển về sơ chế, làm sạch rồi bán để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. "Tôi biết công việc của anh nguy hiểm, nhiều lần cũng lo lắng, nhắc anh phải cẩn thận. Nhưng không ngờ rằng lần này anh đã không thể trở về với mẹ con tôi”, chị Sương nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Suốt 14 năm làm công việc cứu nạn, cứu hộ, anh Phạm Sáng đã nhiều lần cùng đồng đội lao vào sóng dữ, giành giật sự sống cho những người gặp nạn. Với người dân, anh là người cứu hộ hiền lành, tận tụy; với đồng nghiệp, anh là người đồng đội trách nhiệm, luôn sẵn sàng sẻ chia; còn với gia đình, anh là người chồng, người cha cần mẫn, hết lòng chăm lo cho vợ con.

Người đàn ông từng nhiều lần đưa người khác trở về từ biển dữ nay đã mãi mãi nằm lại. Với những người từng được anh giúp đỡ, từng sát cánh cùng anh và cả những người dân thường xuyên ra biển, hình ảnh người cứu hộ Phạm Sáng sẽ còn được nhắc nhớ như một người đã sống trọn vẹn với công việc và trách nhiệm của mình.

Những ngày gần đây, vùng biển Nha Trang xuất hiện sóng lớn, biển động mạnh, nhiều dòng chảy nguy hiểm. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, đặt thông báo cấm tắm dọc các bãi biển trên đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng. Tuy nhiên, vẫn có người xuống biển bất chấp cảnh báo. Hôm 22/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hoà Nam và lãnh đạo phường Nha Trang cũng đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình ông Nguyễn Duy An.