Người cựu chiến binh tận tụy với việc dân, việc phố

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Đầu tháng 10 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Tùng dẫn đoàn 35 cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Ô Chợ Dừa thực hiện hành trình về nguồn, giáo dục truyền thống tại Quảng Ninh. Đoàn đến Vân Đồn, Móng Cái, Trà Cổ, Pò Hèn; thăm Mũi Sa Vĩ, Cột mốc biên giới 1369 cùng nhiều địa danh lịch sử, văn hóa nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Xuân Tùng trong chuyến về nguồn, giáo dục truyền thống tại Quảng Ninh. Ảnh: P.V

Điểm nhấn của hành trình là lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Pò Hèn. Trước anh linh những người đã ngã xuống vì chủ quyền biên giới thiêng liêng, ông Tùng cùng đồng đội ôn lại những năm tháng chiến đấu, hy sinh và nhắc nhau tiếp tục giữ gìn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc sống hôm nay. Trong trận chiến bảo vệ biên giới ngày 17-2-1979, 45 người lính biên phòng cùng các cán bộ, công nhân đã hy sinh tại Pò Hèn; cùng những người đã ngã xuống qua các thời kỳ, 86 liệt sĩ được khắc tên trên bia tưởng niệm.

Với ông Tùng, trở về những địa chỉ đỏ không chỉ để tri ân quá khứ. Đó còn là dịp để những người lính năm xưa tự nhắc mình tiếp tục gương mẫu, giữ nghĩa tình đồng đội và trao truyền cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo.

Sinh năm 1965, quê ở xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình, ông Nguyễn Xuân Tùng hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, đồng thời là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Ô Chợ Dừa.

Sau quá trình sắp xếp, Hội Cựu chiến binh phường Ô Chợ Dừa hiện có 1.430 hội viên, sinh hoạt tại 23 chi hội tương ứng với 23 tổ dân phố mới. Các chi hội đã được kiện toàn, từng bước ổn định nền nếp. Nhiều cán bộ, hội viên tiếp tục tham gia hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm nhiệm các vị trí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Chi ủy viên, Tổ trưởng tổ dân phố và thành viên Ban Công tác Mặt trận.

Từ nền tảng ấy, cựu chiến binh tiếp tục hiện diện trong nhiều công việc của phường. Họ tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại các điểm đông người, cổng trường học; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Những việc không quá lớn nhưng lại gắn trực tiếp với cuộc sống hằng ngày của người dân.

Nghĩa tình đồng đội cũng được ông Tùng cùng tập thể Hội gìn giữ bằng những việc làm thiết thực. Hội duy trì thăm hỏi hội viên ốm đau, quan tâm người có công, thương binh và những gia đình còn khó khăn. Nguồn vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội do Hội quản lý có dư nợ gần 11 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm cho hàng trăm lao động là hội viên và con em hội viên.

Ông Nguyễn Hoàng, hội viên Chi hội Cựu chiến binh Tổ dân phố 14 nhận xét: “Điều chúng tôi quý ở đồng chí Nguyễn Xuân Tùng là tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì. Việc gì liên quan đến hội viên, đến người dân, nhất là những việc khó, đồng chí đều trực tiếp nắm bắt, trao đổi và cùng tìm cách tháo gỡ. Ở đồng chí vẫn luôn thể hiện rõ phẩm chất của người lính: nói đi đôi với làm, đặt việc chung lên trên hết”.

Chủ động học hỏi, thích ứng công nghệ mới

Nếu việc nghĩa tình, dân vận, giữ gìn an ninh trật tự là những lĩnh vực quen thuộc với cựu chiến binh thì chuyển đổi số lại là một thử thách mới. Ở tuổi ngoài 60, ông Nguyễn Xuân Tùng vẫn chủ động tiếp cận công nghệ.

Ông Nguyễn Xuân Tùng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 1 sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: P.V

Với vai trò Trưởng ban Chỉ đạo “Chi hội Cựu chiến binh số”, ông cùng tập thể triển khai mô hình “Chi hội Cựu chiến binh số” gắn với “Tổ dân phố số”, trước mắt thí điểm tại tổ dân phố số 2 và số 18. Cùng với đó, 23 chi hội tiến hành rà soát, kê khai dữ liệu hội viên, từng bước đưa công nghệ vào quản lý và điều hành hoạt động Hội.

Đây không phải việc dễ đối với một tổ chức có nhiều hội viên cao tuổi. Không ít người còn lúng túng khi thao tác trên điện thoại thông minh, chưa quen sử dụng các ứng dụng số. Vì vậy, cách làm được lựa chọn là từng bước hướng dẫn, người biết hỗ trợ người chưa biết, cán bộ chi hội làm trước để hội viên làm theo.

Ông Tùng cùng cán bộ các chi hội khuyến khích hội viên làm quen với VNeID, iHanoi, các tiện ích số và nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Với ông, chuyển đổi số không phải câu chuyện của những thuật ngữ xa lạ. Giá trị của nó nằm ở chỗ người cao tuổi cũng có thể sử dụng công nghệ phục vụ cuộc sống; người dân có thêm kênh phản ánh vấn đề dân sinh; cán bộ Hội trao đổi công việc nhanh hơn và kết nối với hội viên thuận tiện hơn.

Từ những bước đi ban đầu tại hai chi hội thí điểm, Hội hướng tới đánh giá, hoàn thiện để từng bước nhân rộng mô hình.

Bên cạnh chuyển đổi số, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ vẫn là công việc được ông và đồng đội dành nhiều tâm sức. Những cuộc gặp gỡ giữa cựu chiến binh với học sinh, những câu chuyện về chiến trường, những chuyến về nguồn tới các địa chỉ đỏ là cách để ký ức của thế hệ đi trước trở thành những bài học gần gũi đối với thế hệ hôm nay.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ô Chợ Dừa Đào Thị Minh Hiền đánh giá: “Đồng chí Nguyễn Xuân Tùng là cán bộ có tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở và luôn chủ động nhận những nhiệm vụ khó. Dù trong công tác dân vận, giải phóng mặt bằng, củng cố tổ chức sau sắp xếp hay chuyển đổi số, đồng chí đều phát huy vai trò của người cán bộ Mặt trận, người cựu chiến binh gương mẫu, góp phần củng cố sự đồng thuận và khối đại đoàn kết trong nhân dân”.

Năm 2025 và 2026, ông Nguyễn Xuân Tùng được Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa tặng nhiều giấy khen về thành tích trong công tác quốc phòng toàn dân, tổ chức Đại hội Thể dục thể thao, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, sắp xếp tổ dân phố. Tập thể Hội Cựu chiến binh phường Ô Chợ Dừa được Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội tặng Bằng khen về thành tích tổ chức tốt đại hội Hội nhiệm kỳ 2025-2030.