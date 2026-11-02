Người cũ VPBank làm Quyền Tổng giám đốc Sacombank

Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) Sacombank đã quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh, hiện là Phó Tổng Giám đốc, đảm nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc phụ trách điều hành hoạt động của ngân hàng kể từ ngày 02/11/2026.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh sinh năm 1983, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Học viện Ngân hàng và sở hữu hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi gia nhập Sacombank, bà từng công tác tại các tổ chức tín dụng lớn như VPBank, LPBank và trải qua nhiều vị trí quản lý khác nhau như Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Khu vực, Trợ lý Chủ tịch HĐQT và Phó Tổng Giám đốc.

Với nền tảng kinh nghiệm quản lý kinh doanh tại các đơn vị cùng kinh nghiệm quản trị và tham gia điều hành là cơ sở để bà Kiều Anh tiếp nhận trọng trách mới, sát cánh cùng Ban điều hành dưới sự chỉ đạo của HĐQT nhằm tập trung triển khai chiến lược kinh doanh, hoàn tất Đề án tái cơ cấu, bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh.

Cùng thời điểm này, ông Loic Faussier thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và tiếp tục đồng hành cùng ngân hàng trên cương vị Cố vấn cấp cao HĐQT. Sự chuyển dịch này giúp Sacombank duy trì tính kế thừa, đồng thời tiếp tục phát huy kinh nghiệm quốc tế cũng như sự am hiểu sâu sắc về hoạt động ngân hàng của ông.

Theo phía ngân hàng, việc thay đổi nhân sự cấp cao lần này nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành Đề án tái cơ cấu, tạo cơ sở giúp ngân hàng tối ưu hóa nguồn lực, hướng tới sự phát triển hiệu quả, bền vững và tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động.

Trong thời gian tới, Sacombank đặt mục tiêu phấn đấu trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, dẫn đầu cả nước về mảng thẻ tín dụng, thanh toán xuất nhập khẩu và ứng dụng ngân hàng số Sacombank Pay.

Ngoài ra, ngân hàng cũng ưu tiên đẩy mạnh mảng khách hàng doanh nghiệp với trọng tâm hướng vào lĩnh vực xuất nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cùng khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Song song đó, đơn vị sẽ mở rộng nguồn vốn dành cho tín dụng xanh nhằm góp phần thúc đẩy việc đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) tại Việt Nam, xem đây là những mũi nhọn trong chiến lược phát triển mới.

Các định hướng này là cơ sở để Sacombank nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện thực hóa khát vọng dẫn đầu và tạo dựng giá trị dài hạn cho cổ đông, khách hàng cũng như cộng đồng với phương châm lấy an toàn làm nền tảng, hiệu quả làm thước đo và phát triển bền vững làm định hướng xuyên suốt.