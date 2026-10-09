Người công nhân say nghề, giỏi sáng tạo

Từ thực tiễn công việc, ông đưa ra nhiều sáng kiến kỹ thuật, góp phần giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống thoát nước. Những đóng góp ấy được ghi nhận khi ông Phạm Thành Trung được lựa chọn để tuyên dương danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026.

Những sáng kiến bắt đầu từ công việc hằng ngày

Người dân thường chỉ nhìn thấy công nhân thoát nước khi Hà Nội có mưa lớn. Nhưng với ông Phạm Thành Trung, công nhân Xí nghiệp Quản lý duy trì Hồ, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, công việc chống ngập thực chất bắt đầu từ những ngày bình thường. Đó là nạo vét cống rãnh, bảo dưỡng máy bơm, kiểm tra cửa phai, duy trì hồ điều hòa, xử lý những điểm còn bất cập để hệ thống luôn sẵn sàng khi mưa xuống.

Anh Phạm Thành Trung kiểm tra các thiết bị điện. Ảnh: PV

Chính từ những công việc rất cụ thể ấy, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được ông nghiên cứu, đề xuất. Một trong những sáng kiến ông tâm đắc nhất là cầu trục quay để nâng, hạ máy bơm tại các hồ Giảng Võ, Thành Công. Trước đây, việc đưa máy bơm lên khỏi vị trí vận hành để kiểm tra, bảo dưỡng mất nhiều công sức. Từ thực tế đó, ông nghiên cứu cải tiến hệ thống giá treo, sử dụng cầu trục có khả năng quay 360 độ. Nhờ vậy, máy bơm có thể được nâng lên thuận tiện, di chuyển ra vị trí phù hợp để bảo dưỡng, sửa chữa, sau đó nhanh chóng đưa trở lại vận hành.

Điều khiến ông Trung vui hơn cả là sáng kiến ấy không chỉ dừng ở ý tưởng mà được áp dụng trong thực tế và đến nay vẫn được xí nghiệp sử dụng. “Đến bây giờ anh em công nhân vẫn sử dụng được”, ông nói.

Với ông, sáng kiến không phải điều gì quá xa vời. Nó có thể bắt đầu từ một thiết bị chưa thuận tiện, một thao tác còn mất nhiều thời gian hay một công việc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Người trực tiếp làm việc nhìn thấy vấn đề, tìm cách giải quyết và biến ý tưởng thành hiệu quả cụ thể.

Công việc chống ngập thực chất bắt đầu từ những ngày bình thường. Ảnh: PV

Từ cách nghĩ ấy, ông tiếp tục nghiên cứu nhiều giải pháp khác nhằm giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả và an toàn trong quá trình vận hành. Cuối năm 2025 và đầu năm 2026, ông nghiên cứu máy hút, tách cát tại các bể bơm hầm chui trên Đại lộ Thăng Long và giải pháp lắp đặt thang xuống phục vụ kiểm tra, duy trì hầm chui. Không chỉ sáng tạo trong công việc, ông Trung còn tích cực tham gia các hội thi tay nghề, thợ giỏi. Năm 2025, ông tham gia Hội thi Thợ giỏi thành phố và đoạt giải Nhì.

“Yêu nghề thì nghề mới không phụ mình”

Hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực thoát nước, ông Phạm Thành Trung đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, phần thưởng: Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố; 2 Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; 2 lần đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô; danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố. Đặc biệt, ông sẽ được tuyên dương Công dân Thủ đô ưu tú năm 2026.

Đó là những ghi nhận đáng trân trọng đối với một người công nhân nhiều năm làm việc ở tuyến đầu của hệ thống thoát nước đô thị. Nhưng khi được hỏi về điều tự hào nhất sau chặng đường hơn 10 năm, ông lại không nói nhiều về những danh hiệu.

“Những danh hiệu hay những phần thưởng mà công ty, xí nghiệp, thành phố, Đảng, Nhà nước trao tặng là một niềm vui rất lớn. Nhưng niềm vui lớn nhất của bản thân tôi vẫn là sau những trận mưa lớn, nhìn thấy đường phố Hà Nội không còn ngập nữa, những hồ điều hòa được xanh, sạch hơn. Đó là niềm vui không thể nào tả nổi”, ông Trung chia sẻ.

Những người công nhân miệt mài làm việc để bảo đảm hệ thống thoát nước luôn vận hành thông suốt. Ảnh: PV

Với ông, người công nhân thoát nước không chỉ làm nhiệm vụ khi trời mưa. Họ là những người âm thầm duy trì hệ thống mỗi ngày để thành phố có thể ứng phó tốt hơn khi thời tiết cực đoan xảy ra. “Người dân thường thấy công nhân thoát nước chúng tôi khi có mưa bão. Nhưng ngoài những lúc ấy, hằng ngày, hằng giờ chúng tôi vẫn nạo vét cống rãnh, bảo dưỡng máy bơm, cửa phai hay duy trì những hồ điều hòa”, ông chia sẻ.

Từ những hồ nước, trạm bơm và công trình thoát nước, người công nhân Phạm Thành Trung đang góp phần làm nên những thay đổi rất cụ thể cho thành phố. Ảnh: PV

Bên cạnh công việc chuyên môn, ông Trung còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào vùng cao. Nhiều năm qua, ở Hà Nội ông tham gia các chương trình tặng quà tại khu điều trị bệnh phong Quốc Oai, hỗ trợ bệnh nhân tại Bệnh viện K Tân Triều, người chạy thận tại Bệnh viện Bạch Mai và đồng bào vùng cao các tỉnh Cao Bằng, Phú Thọ.

Ở người công nhân ấy, sự tận tâm với nghề vì thế không tách rời trách nhiệm với cộng đồng. Công việc hằng ngày của ông có thể chỉ là vận hành một chiếc máy bơm, kiểm tra một cửa phai hay duy trì một mặt hồ, nhưng phía sau mỗi công việc là mục tiêu rất cụ thể: để hệ thống thoát nước hoạt động tốt hơn, môi trường đô thị sạch hơn và cuộc sống của người dân thuận tiện, an toàn hơn.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Trung không nói về nghề bằng những điều lớn lao. Với ông, đó đơn giản là sự gắn bó và trách nhiệm với công việc mình đã chọn. “Hãy gắn bó với nghề, hãy yêu nghề để làm cho môi trường Thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp hơn. Mình có yêu nghề, có gắn bó với nghề thì nghề mới không phụ mình”, ông chia sẻ.

Từ những hồ nước, trạm bơm và công trình thoát nước, người công nhân Phạm Thành Trung đang góp phần làm nên những thay đổi rất cụ thể cho thành phố. Và có lẽ, phẩm chất đáng quý của một Công dân Thủ đô ưu tú cũng bắt đầu từ những điều như thế: Làm tốt công việc của mình, chủ động tìm cách làm tốt hơn và luôn nghĩ đến lợi ích của cộng đồng.