Người con ưu tú của quê hương Đồng Tháp

BẢN LĨNH NGƯỜI CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG

Đồng chí Nguyễn Thị Thập, tên thân thuộc là bà Mười Thập, sinh năm 1908 trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang trước đây, nay là xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp. Lớn lên trong cảnh đất nước bị thực dân áp bức, Nhân dân sống trong lầm than, đồng chí sớm hình thành tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Bác Hồ và đồng chí Nguyễn Thị Thập (bìa phải) gặp gỡ cán bộ, hội viên phụ nữ.. Ảnh. TL

Năm 1930, đồng chí tham gia Nông hội đỏ, thực hiện nhiệm vụ thông tin liên lạc và vận động quần chúng. Năm 1931, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, hoạt động trong phong trào cách mạng tại tỉnh Mỹ Tho. Với tinh thần kiên cường, đồng chí tích cực tổ chức, lãnh đạo các phong trào đấu tranh của nhân dân, trong đó có cuộc đấu tranh của hơn 4.000 nông dân ở Châu Thành và Mỹ Tho, với sự tham gia của hàng ngàn phụ nữ, nhằm đòi quyền lợi kinh tế, cải thiện đời sống và chống áp bức, bóc lột.

Trong cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940, đồng chí được giao phụ trách lực lượng vũ trang của tỉnh, tích cực tổ chức luyện tập, chuẩn bị lực lượng. Dù đang mang thai gần ngày sinh nở, đồng chí vẫn sát cánh cùng đồng đội, trực tiếp tham gia các hoạt động cách mạng. Hình ảnh người nữ chiến sĩ quên mình vì nhiệm vụ thể hiện rõ ý chí, lòng dũng cảm và tinh thần hy sinh vì sự nghiệp chung.

Tháng 8-1945, đồng chí tham gia lãnh đạo quần chúng giành chính quyền tại tỉnh Mỹ Tho. Năm 1946, đồng chí được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa I - một trong những nữ đại biểu đầu tiên của Quốc hội Việt Nam.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí được giao trở về Nam bộ hoạt động, lãnh đạo phong trào phụ nữ và xây dựng các đoàn thể quần chúng. Từ năm 1947 đến năm 1953, đồng chí đảm nhiệm cương vị Hội trưởng Hội Phụ nữ cứu quốc Nam bộ, góp phần tập hợp, phát huy sức mạnh của phụ nữ trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Thị Thập trò chuyện với các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Chiên, Trần Thị Lý, Ngô Thị Tuyền. Ảnh. TL

Năm 1955, đồng chí tập kết ra miền Bắc, tiếp tục được Đảng giao trọng trách trong công tác dân vận và vận động phụ nữ. Trên cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, đồng chí dành nhiều tâm huyết xây dựng tổ chức Hội, củng cố lực lượng và phát huy vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng.

Với những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí Nguyễn Thị Thập là người phụ nữ đầu tiên được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng; đồng thời là một trong những nữ đại biểu Quốc hội khóa I, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và là người giữ cương vị Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trong thời gian dài, từ năm 1956 đến năm 1974.

DẤU ẤN TỪ PHONG TRÀO “BA ĐẢM ĐANG”

Một trong những dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Thị Thập là vai trò lãnh đạo, tổ chức và phát triển phong trào phụ nữ trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trước yêu cầu của cách mạng và nguyện vọng của hàng triệu phụ nữ miền Bắc, đồng chí cùng tập thể lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề xuất phát động phong trào “Ba đảm nhiệm”. Sau đó, theo gợi ý của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào được đổi tên thành “Ba đảm đang”, với nội dung phát huy vai trò của phụ nữ trong lao động sản xuất, chăm lo gia đình và tham gia phục vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu.

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Thị Thập và tập thể Trung ương Hội, phong trào nhanh chóng lan tỏa sâu rộng, trở thành cao trào cách mạng của phụ nữ miền Bắc. Hàng triệu phụ nữ hăng hái thi đua lao động, sản xuất, chăm lo hậu phương, động viên chồng, con lên đường chiến đấu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Thập thường xuyên gặp gỡ cán bộ, hội viên phụ nữ. Ảnh. TL

Không chỉ chú trọng phát động phong trào, đồng chí còn quan tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đào tạo đội ngũ cán bộ nữ có năng lực, trách nhiệm và tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân. Với phương pháp lãnh đạo sâu sát thực tiễn, đồng chí thường xuyên đến cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ, qua đó tập hợp, đoàn kết các tầng lớp phụ nữ trong và ngoài nước, tạo thành lực lượng rộng lớn đóng góp cho sự nghiệp cách mạng.

Tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ III, tháng 3-1961, đồng chí tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Đại hội phát động phong trào thi đua “5 tốt”, tập trung vào đoàn kết sản xuất, tiết kiệm; chấp hành chính sách; tham gia quản lý; học tập chính trị, văn hóa, kỹ thuật; xây dựng gia đình và nuôi dạy con tốt. Các phong trào đã khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của phụ nữ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TÂM HUYẾT VÌ BÌNH ĐẲNG VÀ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ

Trên cương vị Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Phụ nữ và Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Thập luôn kiên trì đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em, thúc đẩy thực hiện bình đẳng nam nữ.

Đồng chí tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi Hiến pháp năm 1960, kiến nghị xây dựng Luật Hôn nhân và gia đình, trong đó đề cao nguyên tắc một vợ, một chồng. Đồng chí cũng tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát huy vai trò của phụ nữ, nâng cao vị thế của phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Đại biểu tham dự Hội thảo khoa học cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Nguyễn Thị Thập nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Thập vào năm 2023.

Đối với công tác cán bộ nữ, đồng chí đặc biệt coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực. Đồng chí cùng tập thể lãnh đạo Hội chủ động đề xuất bố trí cán bộ nữ tham gia lãnh đạo tại các bộ, ngành, cơ quan có liên quan đến quyền lợi của phụ nữ, bà mẹ và trẻ em. Đây là những đóng góp thiết thực, góp phần từng bước nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa từng bày tỏ sự khâm phục trước tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược và tâm huyết của đồng chí Nguyễn Thị Thập trong công tác giáo dục truyền thống. Theo Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, đồng chí Nguyễn Thị Thập luôn trăn trở về việc gìn giữ cốt cách phụ nữ Việt Nam, xem đây là nhiệm vụ quan trọng để các thế hệ tiếp nối phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở bất cứ cương vị nào, đồng chí Nguyễn Thị Thập luôn thể hiện phẩm chất khiêm nhường, nhân hậu, gần gũi với Nhân dân, tận tụy với công việc. Những đóng góp của đồng chí không chỉ góp phần vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam, mà còn đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của phong trào phụ nữ và công tác bình đẳng giới.

SÁNG MÃI TẤM GƯƠNG NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM

Để tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Thập, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà đã xây dựng Nhà thờ đồng chí tại Khu di tích Đình Long Hưng, hoàn thành nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23-11-2005). Công trình là nơi lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật quý về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí, đồng thời trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy cùng lãnh đạo tỉnh, cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp chụp ảnh lưu niệm trước Nhà thờ đồng chí Nguyễn Thị Thập.

Đến thăm, viếng Nhà thờ đồng chí Nguyễn Thị Thập, nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân bày tỏ lòng kính trọng trước tấm gương một người phụ nữ dành trọn cuộc đời cho đất nước và sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Những câu chuyện về bản lĩnh, tinh thần hy sinh và sự tận tụy của đồng chí tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong mỗi người.

Phát huy truyền thống vẻ vang ấy, các cấp Hội LHPN tỉnh luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực quyền và lợi ích của hội viên. Các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, góp phần nâng cao vị thế phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Kỷ niệm 118 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Thập là dịp để ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của một nữ chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà lãnh đạo giàu tâm huyết, người luôn đặt lợi ích của dân tộc và phụ nữ lên trên hết. Tấm gương của đồng chí tiếp tục lan tỏa những giá trị cao đẹp về lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và khát vọng bình đẳng, tiến bộ, tiếp thêm động lực để các thế hệ phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.