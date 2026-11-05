Người có uy tín vun đắp đại đoàn kết ở Phình Hồ

Ông Sùng A Đơ, người có uy tín ở thôn Suối Xuân, xã Phình Hồ, từ nhiều năm qua luôn là chỗ dựa tin cậy của bà con. Với ông, tham gia hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng đã trở thành công việc quen thuộc. Từ tranh chấp nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất đến bất đồng trong quan hệ gia đình, ông đều kiên trì lắng nghe, tìm hiểu nguyên nhân, phân tích thấu tình đạt lý để các bên hiểu nhau, tự nguyện tháo gỡ khúc mắc.

Một góc thôn Suối Xuân, xã Phình Hồ.

Không chỉ vận động bằng lời nói, ông Đơ còn luôn ý thức nêu gương trong cuộc sống, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật để bà con tin tưởng, làm theo. Theo ông, muốn vận động được người khác thì trước hết bản thân phải nói đi đôi với làm.

Ông Đơ chia sẻ: "Mình là người có uy tín, phải xác định là người gương mẫu, đi đầu, làm được, nói được và chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thì dân mới tin và nghe theo".

Ông Sùng A Đơ ( thứ 2 từ trái sang) đang trao đổi, chia sẻ với người dân trong thôn.

Từ những lời tuyên truyền gần gũi, việc làm cụ thể của người có uy tín, nhận thức của người dân trong thôn dần nâng lên. Bà con đoàn kết trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp công sức xây dựng đường giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Những mâu thuẫn nhỏ được phát hiện, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm.

Ông Đơ (đứng giữa) cùng Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Suối Xuân tiếp xúc với người dân.

Anh Sùng A Dao, thôn Suối Xuân cho biết: “Trong bản cũng thường có mâu thuẫn nhỏ, nhưng nhờ người có uy tín và trưởng thôn kịp thời đến tuyên truyền, vận động nên bà con luôn cố gắng hòa giải, đoàn kết gắn bó với nhau”.

Thực tế ở Phình Hồ cho thấy, tại địa bàn vùng cao, nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung, vai trò của người có uy tín, già làng và trưởng thôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Họ là những người gần dân, hiểu dân, nắm rõ phong tục, tập quán và tâm tư, nguyện vọng của từng hộ gia đình. Vì vậy, những vấn đề phát sinh trong cộng đồng thường được nắm bắt sớm, từ đó lựa chọn cách tuyên truyền, vận động phù hợp, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Lãnh đạo xã Phình Hồ luôn quan tâm đến đội ngũ già làng, người có uy tín trên địa bàn.

Xã Phình Hồ hiện có 10 người có uy tín và 18 già làng. Phát huy vai trò của lực lượng này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã chú trọng phối hợp với các chức sắc tôn giáo, trưởng thôn trong tuyên truyền, vận động đồng bào sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Thông qua sinh hoạt cộng đồng và các cuộc gặp gỡ trực tiếp tại thôn bản, nhiều kiến nghị của Nhân dân được tiếp nhận, phản ánh đến cấp ủy, chính quyền; các vụ mâu thuẫn trong Nhân dân được hòa giải, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo xã Phình Hồ lắng nghe kiến nghị của già làng, người có uy tín.

Phình Hồ hiện có 555 hộ theo đạo Công giáo và 33 hộ theo đạo Tin lành. Việc phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời tăng cường sự gắn bó giữa đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, cùng hướng đến mục tiêu xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phình Hồ thăm hỏi người có uy tín trên địa bàn.

Ông Giàng A Du - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phình Hồ cho biết: "Đội ngũ người có uy tín, già làng và trưởng thôn rất quan trọng. Đây chính là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, đồng thời kịp thời hóa giải mâu thuẫn, góp phần giữ gìn đoàn kết cộng đồng".

Người có uy tín gặp gỡ, lắng nghe kiến nghị của người dân.

Có thể thấy, khối đại đoàn kết ở Phình Hồ không chỉ được xây dựng từ những chủ trương, chương trình lớn, mà còn được vun đắp từ những việc làm bình dị hằng ngày của người có uy tín, già làng, trưởng thôn và chức sắc tôn giáo. Đó là sự kiên trì vận động một hộ dân chấp hành quy định chung, hòa giải một vụ tranh chấp, giúp các gia đình hóa giải bất đồng, hay vận động bà con chung sức làm đường giao thông, giữ gìn vệ sinh bản làng.

Một góc trung tâm xã Phình Hồ.

Thời gian tới, tiếp tục quan tâm, phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín, già làng, trưởng thôn và chức sắc tôn giáo sẽ là giải pháp quan trọng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phình Hồ nâng cao hiệu quả công tác dân vận, củng cố sự đồng thuận từ cơ sở. Khi trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, những người có tiếng nói trong cộng đồng sẽ góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tạo động lực để đồng bào các dân tộc chung sức xây dựng Phình Hồ ngày càng bình yên, văn minh, phát triển bền vững.