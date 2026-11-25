Không chỉ gương mẫu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, bà còn tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào Xơ Đăng thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước xóa bỏ những phong tục không còn phù hợp, xây dựng nếp sống văn minh, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.

Là người gắn bó lâu năm với buôn làng, bà Y Lan hiểu rõ những phong tục, tập quán truyền thống của đồng bào Xơ Đăng.

Bà Y Lan (sinh năm 1965, ở thôn Đăk Song, xã Măng Ri (giữa) là một trong những tấm gương tiêu biểu về người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Trước đây, trong đời sống sản xuất nông nghiệp, người dân thường duy trì nhiều nghi lễ liên quan đến quá trình trồng lúa như trỉa lúa, tỉa lúa, ăn lúa thừa, làm kiêng, cúng bái và “làm phép” trước khi tổ chức ăn lúa mới.

Những phong tục này từng gắn liền với quan niệm tín ngưỡng và đời sống tinh thần của người dân. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, một số tập tục đã không còn phù hợp, gây tốn kém thời gian, công sức và tiền bạc, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của nhiều gia đình.

Nhận thức rõ điều đó, với vai trò là người có uy tín trong thôn, bà Y Lan thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, gần gũi với bà con để tuyên truyền, vận động mọi người giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đồng thời từng bước loại bỏ các hủ tục. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, bà giải thích để người dân hiểu rằng không nên quá sa đà vào việc cúng bái tốn kém, tổ chức ăn uống kéo dài, mà cần biết tiết kiệm, dành thời gian và nguồn lực cho lao động sản xuất, chăm lo cuộc sống gia đình.

Bà Y Lan, người có uy tín tích cực vận động đồng bào Xơ Đăng vươn lên phát triển kinh tế.

Đặc biệt, bà còn quan tâm vận động thanh niên trong làng hạn chế uống rượu bia, tránh tình trạng nhậu nhẹt kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe, kinh tế và hạnh phúc gia đình.

Theo bà, mỗi người, nhất là thế hệ trẻ, cần có ý thức trách nhiệm với bản thân và gia đình, chăm chỉ lao động, tích cực học hỏi kinh nghiệm sản xuất, không để những thói quen thiếu lành mạnh cản trở sự phát triển của bản thân và cộng đồng.

Không chỉ tuyên truyền bằng lời nói, bà Y Lan còn lấy chính cuộc sống và hiệu quả lao động của gia đình mình làm gương để bà con học tập. Hiện nay, gia đình bà đang phát triển mô hình trồng sâm Ngọc Linh với quy mô vài nghìn cây. Đây là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương, mở ra triển vọng nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, gia đình bà còn chăn nuôi heo, góp phần đa dạng hóa hoạt động sản xuất, tạo thêm nguồn thu nhập và nâng cao hiệu quả kinh tế hộ gia đình.

Từ thực tế sản xuất của gia đình, bà thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích các hộ dân mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác, lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu để nâng cao giá trị sản xuất. Bà cũng động viên bà con không nên trông chờ, ỷ lại mà cần chủ động tìm tòi, học hỏi, tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế.

Tuy tuổi đã cao nhưng bà Y Lan vẫn chịu khó lao động, sản xuất.

Nhờ sự tuyên truyền, vận động của những người có uy tín như bà Y Lan, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhận thức của người dân thôn Đăk Song từng bước có những chuyển biến tích cực. Bà con ngày càng chú trọng lao động sản xuất, chăm sóc cây cà phê, phát triển kinh tế hộ gia đình và chủ động tìm kiếm những mô hình sản xuất mới.

Đặc biệt, thông qua các chính sách hỗ trợ cây giống sâm Ngọc Linh của Nhà nước, nhiều hộ dân có thêm điều kiện tiếp cận với loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, từng bước mở ra hướng phát triển sinh kế mới.

Không chỉ trong phát triển kinh tế, những chuyển biến còn thể hiện rõ trong đời sống sinh hoạt hằng ngày. Các tập tục không còn phù hợp dần được hạn chế, tình trạng uống rượu bia, tổ chức ăn uống kéo dài giảm dần. Thay vào đó, người dân quan tâm hơn đến việc tiết kiệm chi tiêu, sử dụng thời gian hợp lý, chăm lo cho con cái học hành và tập trung phát triển kinh tế gia đình. Những thay đổi ấy góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Chia sẻ về những việc mình đang làm, bà Y Lan khiêm tốn cho rằng, bản thân chỉ mong muốn bà con trong làng luôn đoàn kết, chăm chỉ lao động, biết phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no. Theo bà, muốn kinh tế gia đình ngày càng khá giả thì trước hết mỗi người phải thay đổi từ suy nghĩ đến hành động, từ bỏ những thói quen không tốt, biết tiết kiệm, tập trung làm ăn và quan tâm chăm lo cho tương lai con cháu.

Bằng những việc làm thiết thực của mình, bà Y Lan nhiều năm nhận được bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành, địa phương.

Đánh giá về những đóng góp của bà Y Lan, ông Ngô Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Măng Ri cho biết: “Bà Y Lan là người có uy tín, luôn gương mẫu, trách nhiệm và tích cực trong các phong trào tại địa phương. Bà không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình mà còn thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con đồng bào Xơ Đăng chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, từng bước xóa bỏ những hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh.

Đặc biệt, bà luôn đi đầu trong phát triển kinh tế, mạnh dạn áp dụng mô hình trồng sâm Ngọc Linh và chia sẻ kinh nghiệm với các hộ dân. Những việc làm thiết thực của bà đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của người dân, chung tay cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội”.

Có thể thấy, bằng uy tín, tinh thần trách nhiệm và những việc làm cụ thể, thiết thực, bà Y Lan đã và đang phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Tấm gương của bà không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần cần cù, chịu khó, ý chí tự lực vươn lên trong phát triển kinh tế mà còn tạo sức thuyết phục trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Xơ Đăng từng bước xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh.

Từ những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa ấy, bà Y Lan đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng thôn Đăk Song ngày càng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố. Đây cũng là minh chứng cho vai trò quan trọng của những người có uy tín ở cơ sở trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.