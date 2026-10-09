- Những năm qua, bằng sự gương mẫu, chân tình, ông Nông Văn Tấn, người có uy tín thôn Chợ Hoàng, xã Bằng Mạc trở thành chỗ dựa tin cậy của bà con. Từ hỗ trợ giải đáp những điều người dân chưa hiểu đến hòa giải mâu thuẫn, tổ chức các hoạt động văn nghệ, ông bền bỉ góp sức vun đắp tình làng, nghĩa xóm, giữ sự đồng thuận trong cộng đồng.

Ông Nông Văn Tấn (ngồi giữa) tuyên truyền pháp luật đến người dân thôn Chợ Hoàng

Ở thôn Chợ Hoàng, xã Bằng Mạc, sự tin tưởng dành cho người có uy tín được thể hiện qua những việc rất cụ thể: khi có điều chưa rõ, bà con tìm đến hỏi; khi nảy sinh mâu thuẫn, người dân tin cậy nhờ phân giải; khi tổ chức hoạt động chung, mọi người yên tâm có người đứng ra thu xếp. Ông Nông Văn Tấn chính là người có uy tín được bà con thôn Chợ Hoàng gửi gắm niềm tin.

Sinh năm 1959 và từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo xã, sau khi nghỉ hưu, ông Tấn tiếp tục đóng góp cho cộng đồng trong vai trò người có uy tín của thôn. Kinh nghiệm công tác cùng sự gương mẫu trong cuộc sống giúp ông có được sự tín nhiệm của người dân. Với những vấn đề bà con còn băn khoăn, chưa hiểu, ông hỗ trợ tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn kịp thời, góp phần để người dân hiểu và đồng thuận thực hiện.

Chợ Hoàng hiện có 284 hộ với 1.347 nhân khẩu. Sinh kế của bà con chủ yếu gắn với rừng hồi, trồng thuốc lá và trồng ớt. Trong cộng đồng ấy, giữ gìn sự đoàn kết cũng là tạo nền tảng để mỗi gia đình yên tâm lao động, phát triển kinh tế. Bởi vậy, những đóng góp của người có uy tín không chỉ nằm ở việc truyền đạt chủ trương, chính sách mà còn ở khả năng kết nối, giúp bà con tìm được tiếng nói chung trong đời sống hằng ngày.

Ông Lương Văn Dương, Trưởng thôn Chợ Hoàng cho biết: Ông Tấn từng là lãnh đạo xã, được bà con tin tưởng và luôn gương mẫu trong các mặt của đời sống. Khi người dân có vấn đề chưa hiểu, ông hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn, giải quyết kịp thời. Đặc biệt, đối với những mâu thuẫn trong nhân dân, sự tham gia hòa giải của ông có tác dụng tích cực, góp phần giữ gìn đoàn kết trong thôn.

Hòa giải ở cơ sở là công việc cần sự kiên nhẫn và khéo léo. Để những người đang có khúc mắc ngồi lại lắng nghe nhau thì người đứng ra phân giải phải có được sự tin cậy từ các bên. Với ông Tấn, sự tín nhiệm được bồi đắp từ quá trình công tác và cách sống gương mẫu. Nhờ đó, lời giải thích, vận động của ông được bà con đón nhận, giúp việc tháo gỡ những bất đồng trở nên thuận lợi hơn.

Không chỉ được tin cậy trong công tác hòa giải, ông Tấn còn được yêu mến qua các hoạt động dành cho người cao tuổi. Là hội viên chi hội người cao tuổi của thôn, ông nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến, tổ chức, thu xếp các hoạt động chung, nhất là những chương trình văn nghệ. Đây cũng là dịp để người cao tuổi gặp gỡ, giao lưu, tìm niềm vui và thêm gắn bó với cộng đồng.

Bà Chu Thị Hạnh, người dân thôn Chợ Hoàng vui vẻ kể: Ở thôn này, những công việc có ông Tấn đứng ra tổ chức, thu xếp thường diễn ra thuận lợi, nhất là các chương trình văn nghệ của người cao tuổi. Điều đáng quý ở ông là khi ông tham gia, mọi việc từ công tác tổ chức đến hậu cần trở nên nhịp nhàng và vui vẻ nên mọi người rất thích tham gia. Khi trong thôn có xích mích, mâu thuẫn, ông Tấn lại có mặt hoà giải nhẹ nhàng.

Nhận xét mộc mạc ấy cho thấy một nét đáng quý ở người có uy tín: biết tạo sự đồng thuận bằng cách ứng xử gần gũi. Trong hoạt động chung, sự vui vẻ giúp mọi người thêm hào hứng tham gia; trong hòa giải, sự nhẹ nhàng giúp những người có bất đồng dễ mở lòng. Đó cũng là cách tình làng, nghĩa xóm được gìn giữ từ những việc thường ngày.

Vợ chồng ông Tấn có 3 người con trai. Đến nay, các con ông đều đã lập gia đình, tự lập và có cuộc sống đàng hoàng, ổn định. Thực tế ấy là minh chứng sinh động bác lại quan niệm cũ kỹ "Tam nam bất phú". Với ông, sự sung túc không đến từ việc sinh con trai hay con gái, mà được vun đắp bởi sự chăm chỉ, ý chí vươn lên và phương cách làm ăn khoa học. "Con nào cũng là con, miễn sao cha mẹ có đủ điều kiện nuôi dưỡng, giáo dục con thành người" - quan điểm ấy giúp ông luôn khuyên bảo bà con nên sinh con thuận theo tự nhiên, phù hợp với năng lực kinh tế của gia đình, tránh tâm lý cố sinh cho "có nếp có tẻ". Khi các con đã khôn lớn và vẹn toàn hạnh phúc riêng, ông Tấn lại tiếp tục dành trọn tâm huyết cho công việc của thôn, phát huy vai trò của một người uy tín trong cộng đồng.

Như vậy, uy tín của ông Nông Văn Tấn được thể hiện qua sự tin tưởng của lãnh đạo thôn, xã và sự quý mến của người dân và những công việc chung được thu xếp thuận hòa. Bằng những đóng góp bình dị ấy, ông góp phần giữ nhịp bình yên, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư thôn Chợ Hoàng, để bà con thêm gắn bó, cùng chăm lo cuộc sống và xây dựng quê hương.