Người có uy tín thì quan trọng nhất là phải gần dân

Gần dân, vận động bà con phát triển kinh tế

Trước đây, đời sống của người dân trong xóm chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và trồng trọt quy mô hộ gia đình. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống, việc thay đổi phương thức sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai và mạnh dạn phát triển kinh tế có ý nghĩa quan trọng.

Là Người có uy tín, ông Dũng thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con phát huy thế mạnh của gia đình, lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp, từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, chủ động phát triển kinh tế thay vì chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ.

Theo ông Dũng, muốn vận động bà con phát triển kinh tế, trước hết phải giúp người dân hiểu rằng nâng cao thu nhập là yếu tố quan trọng để cải thiện cuộc sống. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, các hộ có điều kiện có thể kết hợp chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ hoặc lựa chọn những hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình.

Ông cũng vận động người dân chủ động tìm hiểu kỹ thuật sản xuất, sử dụng hiệu quả các nguồn lực được hỗ trợ, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và liên kết trong sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm.

Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên (ngoài cùng bên trái) trao đổi cùng ông Trương Văn Dũng (thứ hai từ trái sang), Người có uy tín xóm Đạt, xã An Khánh. (Ảnh: Thảo Khánh)

Cùng với phát triển kinh tế, ông Dũng tích cực vận động người dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Khi địa phương triển khai mở rộng tuyến đường giao thông rộng 6m qua xóm Đạt, ông là một trong những hộ tiên phong tự nguyện hiến đất.

Ông cho biết: “Tôi xác định làm đường là phục vụ chung cho bà con. Gia đình tôi đã tự nguyện hiến khoảng 30m đất, trong đó hơn 20m mặt đường để tuyến đường được mở rộng thuận lợi hơn.”

Từ sự gương mẫu của ông Dũng, nhiều hộ dân trong xóm đồng thuận tham gia hiến đất, bàn giao mặt bằng. Trong đó, bà Trương Thị Tâm (sinh năm 1949, xóm Đạt) là một trong những hộ tiêu biểu đã tự nguyện hiến hơn 200m² đất để mở rộng đường giao thông.

Ông Trương Văn Dũng (thứ hai từ phải sang) tích cực vận động người dân hiến đất, mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn rộng 6m. (Ảnh: Thảo Khánh).

Bà Tâm chia sẻ: “Ban đầu cũng băn khoăn vì ảnh hưởng đến đất vườn, nhưng thấy ông Dũng làm trước, lại được chính quyền giải thích rõ ràng nên gia đình tôi đã đồng thuận hiến đất. Có đường rộng rãi thì con cháu đi lại cũng thuận tiện hơn.”

Tuyên truyền pháp luật, hòa giải, giữ gìn đồng thuận để phát triển

Cùng với vận động phát triển kinh tế, ông Trương Văn Dũng còn tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia hòa giải ở cơ sở và giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn dân cư.

Theo ông Dũng, muốn phát triển kinh tế bền vững thì trước hết cộng đồng phải ổn định, đoàn kết, người dân hiểu và chấp hành pháp luật.

Trong quá trình tuyên truyền, ông chú trọng những nội dung gần gũi với đời sống, liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân. Khi có chính sách mới hoặc những vấn đề phát sinh trong cộng đồng, ông chủ động trao đổi, giải thích để bà con hiểu đúng, thực hiện đúng, hạn chế những mâu thuẫn và tranh chấp không đáng có.

Trong công tác hòa giải, ông thường gặp gỡ, lắng nghe các bên, phân tích sự việc trên cơ sở tình làng nghĩa xóm và quy định của pháp luật. Những mâu thuẫn nếu được giải quyết từ sớm sẽ góp phần giữ gìn đoàn kết, ổn định đời sống và tạo môi trường thuận lợi để người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Ông Dũng cho rằng, với đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tuyên truyền cần kiên trì, dễ hiểu và phù hợp với đời sống thực tế. Người có uy tín phải thực sự gần dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó chuyển tải chủ trương, chính sách đến người dân một cách thiết thực.

Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh, đánh giá: “Ông Trương Văn Dũng là Người có uy tín tiêu biểu của địa phương. Ông luôn sâu sát cơ sở, gần gũi Nhân dân và tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện các chủ trương, chính sách. Những việc làm của ông đã góp phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.”

Thực tiễn tại xóm Đạt cho thấy, Người có uy tín đang phát huy vai trò trên nhiều mặt của đời sống cộng đồng. Từ tuyên truyền chủ trương, chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở đến vận động phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giữ gìn an ninh trật tự, mỗi việc làm đều hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống và củng cố sự đồng thuận trong Nhân dân.

Bằng sự gương mẫu, uy tín và trách nhiệm, ông Trương Văn Dũng đã góp phần kết nối chính quyền với người dân, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chủ động phát triển kinh tế, chấp hành pháp luật và chung sức xây dựng quê hương.

Từ những con đường được mở rộng, những buổi tuyên truyền pháp luật, những cuộc hòa giải giúp tháo gỡ khúc mắc trong dân đến những nỗ lực thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế, hình ảnh Người có uy tín Trương Văn Dũng đang trở thành điểm tựa tin cậy của cộng đồng xóm Đạt, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tự lực vươn lên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.