Người có uy tín mở lối thoát nghèo

Nằm cách trung tâm hành chính tỉnh Đắk Lắk không xa, song buôn Tơng Jú, phường Ea Kao vẫn giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống với hàng trăm mái nhà sàn, nhà dài và những công trình mang đậm dấu ấn của đồng bào dân tộc Ê Đê bản địa. Dẫn chúng tôi đi trên con đường thảm nhựa rợp bóng cờ hoa, bà H’Yam Bkrông, 62 tuổi, người có uy tín buôn Tơng Jú, Giám đốc Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Tơng Bông, không giấu được niềm vui: “Nhờ có nghề dệt thổ cẩm, nhiều gia đình ở Tơng Jú đã thoát nghèo bền vững, có điều kiện lo cho con cái học hành, mua được xe hơi, xe tải”.

Kể về chặng đường vượt khó, đi lên của buôn làng, bà H’Yam Bkrông cho biết: “Năm 2003, khi Hợp tác xã mới thành lập, dù Ban chủ nhiệm ngày đêm đi vận động, nhưng cũng chỉ có 10 người đồng ý tham gia. Biết chị em còn khó khăn, vợ chồng tôi quyết định mang hết tài sản trong nhà đi bán, tạo quỹ vốn để Hợp tác xã hoạt động. Tôi còn liên hệ, mời các nghệ nhân giỏi đến truyền dạy giúp chị em từng bước làm quen với nghề dệt thổ cẩm. Hiện nay, Hợp tác xã đang tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 45 xã viên người dân tộc Ê Đê”. Để giữ gìn, phát huy nghề dệt, bà H’Yam Bkrông còn đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk mở hàng chục lớp dạy nghề truyền thống. Bà cũng mạnh dạn đầu tư xây dựng khu du lịch cộng đồng, tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm, tạc tượng gỗ, ủ rượu cần, biểu diễn cồng chiêng, múa xoang...; phân công mỗi hộ gia đình xây dựng một mô hình sản xuất để thu hút du khách.

Bà H’Yam Bkrông dạy nghề cho các hội viên Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Tơng Bông.

Trước đây, do địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu không thuận lợi, phương thức canh tác còn lạc hậu nên tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ở thôn 13 luôn trong nhóm “đứng đầu” của xã biên giới Ia Rvê. Lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù địch ra sức kích động, xuyên tạc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Là trưởng thôn, ông Nông Văn Gióng, 39 tuổi, người dân tộc Tày, tích cực phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con nâng cao cảnh giác, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục, không tham gia tà đạo, không vi phạm quy chế khu vực biên giới và ký cam kết không tiếp tay cho tội phạm xuất, nhập cảnh trái phép. Việc thôn, việc nhà bận rộn, nhưng hằng tháng ông đều sắp xếp thời gian cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê (Ban chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) và các lực lượng tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Ông cũng là người cải tạo đất cằn, triển khai mô hình trồng mía đường mang lại hiệu quả kinh tế cao và hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ mía giống cho 6 hộ dân nghèo trong thôn vay vốn không tính lãi, giúp họ thoát nghèo bền vững.

Với kinh nghiệm thực tế sau nhiều năm công tác trong bộ máy chính quyền ở địa phương, năm 1993, khi trở về cuộc sống đời thường, được bà con tín nhiệm, bầu làm già làng thôn Phú Lợi, xã Phú Mỡ, ông La Mo Tư (Ma Nghĩa), 89 tuổi, người dân tộc Ba Na, đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự đổi thay, phát triển của quê hương. Khi Nhà nước đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, ông vận động vợ con viết đơn xin hiến hơn 4ha đất để địa phương chia cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trồng lúa nước. Khi xã Phú Mỡ có chủ trương xây nhà rông văn hóa, ông và bà con đã chung tay, góp sức ủng hộ hơn 300 triệu đồng. Được ông gặp gỡ, động viên, những năm qua, thanh niên thôn Phú Lợi luôn hăng hái đi đầu trong công tác khám tuyển, thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Là người có uy tín ở buôn Kwăng B, phường Cư Bao, trong công việc và cuộc sống đời thường, ông Y Hiên Ayun, 55 tuổi, người dân tộc Ê Đê luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tích cực phối hợp với cán bộ buôn tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tháng 4 vừa qua, ông cùng bà con trong buôn chung tay đóng góp được hơn 90 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công, hàng chục tấn vật liệu để cải tạo, nâng cấp toàn bộ tuyến đường liên thôn, lắp đèn năng lượng mặt trời, giúp người dân đi lại được an toàn, thuận tiện hơn, nhất là vào ban đêm.

Là "cây cao bóng cả" của buôn làng, các già làng, trưởng buôn, người có uy tín ở Đắk Lắk cũng tiên phong đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, giúp bà con từng bước tiếp cận, làm quen với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Dám nghĩ, dám làm, luôn nhiệt tình, trách nhiệm, họ để lại dấu ấn đậm nét trong mỗi bước phát triển của quê hương.