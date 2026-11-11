Người có uy tín khơi dậy sức dân, phát triển quê hương Thái Nguyên

Không chỉ gương mẫu hiến đất, đóng góp công sức, những Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Thái Nguyên còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo sự đồng thuận và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Gương mẫu đi đầu, khơi dậy sức dân

Tại xóm Kim Sơn, xã Kim Phượng, tỉnh Thái Nguyên, ông Triệu Thanh Bình được người dân biết đến là Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm với công việc chung. Sinh năm 1966, là người dân tộc Dao, được công nhận là Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2020, ông Bình luôn quan niệm muốn vận động bà con thì trước hết bản thân phải gương mẫu, nói đi đôi với làm.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, gia đình ông đã tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông, giải phóng hành lang đường. Theo ông Bình, đường sá thuận lợi không chỉ giúp người dân đi lại dễ dàng mà còn tạo điều kiện vận chuyển nông sản, giao thương hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Ông Triệu Thanh Bình, xóm Kim Sơn, xã Kim Phượng hướng dẫn bà con phát triển kinh tế.

Từ sự tiên phong của gia đình, ông Bình tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân cùng tham gia. Thay vì vận động chung chung hay áp đặt, ông thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải thích để bà con hiểu rõ lợi ích của từng công trình đối với đời sống cộng đồng. Nhờ đó, sự đồng thuận trong nhân dân từng bước được hình thành.

Gia đình ông Bàn Kim Ngọc, sinh năm 1961, ở xóm Kim Sơn là một trong những hộ tích cực hưởng ứng lời vận động. Nhận thức được ý nghĩa của công trình nhà văn hóa đối với đời sống sinh hoạt chung, gia đình ông Ngọc đã tự nguyện hiến 41m² đất để xây dựng sân nhà văn hóa xóm.

Ông Bàn Kim Ngọc chia sẻ: “Nhà văn hóa là nơi sinh hoạt chung của bà con trong xóm. Khi được ông Bình tuyên truyền, vận động, gia đình tôi hiểu rằng việc hiến đất sẽ góp phần phục vụ lợi ích chung. Vì vậy, gia đình tôi đồng thuận hiến đất với mong muốn có thêm không gian sinh hoạt cho bà con”.

Không chỉ tại Kim Sơn, ở xóm Đồng Bông, xã An Khánh, ông Triệu Hạnh Kiểm, sinh năm 1955, dân tộc Tày, cũng là một trong những Người có uy tín tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Từng phục vụ trong quân đội, sau khi nghỉ hưu trở về quê hương, ông Kiểm tiếp tục phát huy phẩm chất người lính, quan tâm đến công việc chung và đời sống cộng đồng. Trong công tác vận động quần chúng, ông thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Ông Triệu Hạnh Kiểm, Người có uy tín ở xóm Đồng Bông, xã An Khánh tích cực phát triển kinh tế và làm gương trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, trong phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, ông Kiểm kiên trì giải thích để người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài của công trình, từ đó tự nguyện đóng góp đất đai vì lợi ích chung.

Nhờ sự vận động của ông, nhiều hộ dân trong xóm đã đồng thuận tham gia. Trong đó, gia đình bà Phạm Thị Hà hiến 70m² đất, gia đình ông Đỗ Viết Thái hiến 80m² đất vườn tạp để mở rộng đường giao thông.

Bà Phạm Thị Hà, người dân xóm Đồng Bông, cho biết: “Được ông Kiểm tuyên truyền, vận động, gia đình tôi hiểu rằng đường mở rộng thì việc đi lại, vận chuyển nông sản, giao thương hàng hóa sẽ thuận tiện hơn, bà con trong xóm cũng được hưởng lợi. Vì lợi ích chung, gia đình tôi đồng thuận hiến đất để mở rộng đường”.

Cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến với đồng bào

Thực tế cho thấy, trong xây dựng nông thôn mới, nguồn lực Nhà nước giữ vai trò quan trọng, nhưng sự tham gia chủ động, tự nguyện của người dân mới là yếu tố quyết định tính bền vững của các công trình và phong trào. Để huy động được sức dân, bên cạnh sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, rất cần những người có tiếng nói, có uy tín và am hiểu phong tục, tập quán tại cộng đồng.

Đặc biệt, sau quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, địa bàn quản lý và quy mô dân số có nhiều thay đổi, đòi hỏi công tác tuyên truyền, vận động phải sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở. Trong bối cảnh đó, người có uy tín tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào dân tộc thiểu số.

Với lợi thế gần dân, hiểu dân, am hiểu phong tục, tập quán và có tiếng nói trong cộng đồng, người có uy tín không chỉ góp phần đưa chủ trương, chính sách đến với người dân mà còn kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh, tham gia giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở. Qua đó, củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng, giúp các phong trào ở địa phương được triển khai thiết thực, hiệu quả.

Đánh giá về vai trò của lực lượng này, ông Dương Văn Toản, Chủ tịch UBND xã An Khánh, cho rằng Người có uy tín có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số. Bằng uy tín và sự gương mẫu trong đời sống, họ góp phần tạo sự đồng thuận để người dân tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Phát huy vai trò của Người có uy tín chính là một trong những giải pháp quan trọng để huy động nguồn lực trong nhân dân, khơi dậy nội lực và tạo sức lan tỏa cho phong trào xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.